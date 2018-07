Salvini prohibeix l'entrada a Itàlia dels vaixells d'Open Arms

El ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, ha assegurat aquest dimarts que els dos vaixells de l'ONG de Badalona Proactiva Open Arms que són al Mediterrani Central per rescatar nàufrags no atracaran en ports italians.

"Dos vaixells de l'ONG espanyola han tornat al Mediterrani per esperar la seva càrrega d'éssers humans. Que s'estalviïn diners i temps, els ports italians els veuran en postal", ha escrit el ministre, de la formació ultra Lliga Nord al seu compte de Twitter.

Due navi di Ong spagnole sono tornate nel Mediterraneo in attesa del loro carico di esseri umani. Risparmino tempo e denaro, i porti italiani li vedranno in cartolina. pic.twitter.com/OzBBprnkNI — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 17 de juliol de 2018

Salvini ha reiterat en nombroses ocasions que no deixaria atracar als ports italians els vaixells de les ONG, a les quals acusa de ser còmplices de les màfies i de desobeir els guardacostes de Líbia, l'estat fallit des d'on surten les inestables barques cap a Europa. Malgrat les advertències i amenaces, Proactiva Open Arms ha afirmat que no pensa fer cas de l'avís i que continua compromesa amb la feina del rescat de persones que estan a punt d'ofegar-se al mig del mar, per traslladar-les a ports espanyols.