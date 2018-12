Salvini reuneix desenes de milers de seguidors al centre de Roma

El ministre d’Interior italià i líder de la ultradretana Lliga, Matteo Salvini, ha convocat aquest dissabte desenes de milers de persones al centre de Roma en una nova demostració de força del seu moviment xenòfob, que, des del govern, ha impulsat una política de portes tancades als immigrants.

"Els veritables racistes van ser, són i seran els que pensen buidar el continent africà i tractar-lo com una reserva", ha dit Salvini. En aquest sentit, ha anunciat que "en les pròximes setmanes" s'iniciarà un projecte a Ghana que "ajudarà 800 nens a tenir menjar, allotjament i una feina a la seva terra, amb 6 euros al dia, no com a Itàlia, on sovint aquests diners acaben a les butxaques de la Màfia".

Sota el lema "Primer els italians" i davant de 80.000 persones (segons els organitzadors) reunides a la Piazza del Popolo de Roma, Salvini ha fet un discurs tremendament populista, en què fins i tot ha citat Martin Luther King i en què ha assegurat que el seu partit dins del govern està “molestant els forts poders que volien saquejar Itàlia”.

540x306 Desenes de milers de seguidors de La Lliga al centre de Roma. / Reuters Desenes de milers de seguidors de La Lliga al centre de Roma. / Reuters

“Van dir que no es podia fer res amb la immigració, però només calia fer servir el sentit comú i el coratge”, ha dit, en al·lusió a la seva política de ports tancats i criminalització de les ONG de rescat al Mediterrani.

Més de 200 autobusos arribats de diversos punts d'Itàlia han portat els seguidors de la Lliga fins a Roma, per expressar el seu suport amb les polítiques posades en marxa en aquests sis primers mesos de govern. Amb una projecció a les enquestes de fins al 30%, la Lliga no sembla que es ressenti gens, ans al contrari, de l'enorme protagonisme que està adquirint el seu líder dins del govern amb les seves polítiques de mà dura contra la immigració.