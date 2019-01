Pedro Sánchez exigeix eleccions immediates a Veneçuela; si no, reconeixerà Guaidó

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dissabte en roda de premsa per parlar sobre la situació que viu Veneçuela. El missatge ha sigut clar: si en vuit dies Veneçuela no celebra unes "eleccions democràtiques, lliures i transparents", el govern espanyol reconeixerà el líder opositor Juan Guaidó com a nou president del país llatinoamericà.

Sánchez ha explicat que, des de dimecres, els estats membres de la Unió Europea treballen per acordar una posició comuna sobre la crisi veneçolana. "Volem democràcia i eleccions lliures a Veneçuela. I volem que siguin immediates", ha repetit en diverses ocasions el president espanyol, que ha recalcat que Caracas viu des de fa molts anys "una crisi política, social, democràtica, econòmica i humanitària".

"Espanya manté una posició clara, i compartida per la majoria d'estats membres de la UE", ha afegit Sánchez. I és que el govern espanyol ja va proposar divendres a la Unió Europea que fixés un termini concret perquè el règim de Nicolás Maduro convoqués unes eleccions lliures a Veneçuela i, en cas que no es complís amb aquesta condició, reconegués Guaidó com a president interí del país.

Després que es conegués aquesta proposta espanyola, Maduro va acusar Sánchez de "repetir el guió" de l'excap de l'executiu espanyol, José María Aznar, "donant suport al cop d'estat del 2002".

Macron anuncia el mateix

Mentrestant, a França, el president Emmanuel Macron ha expressat el mateix missatge a través del seu compte de Twitter. El líder francés ha dit que també dona vuit dies a Veneçuela perquè celebri eleccions, si no està disposat a reconèixer Guaidó com a nou president del país llatinoamericà.

La declaració ha estat pràcticament un calc de la de Sánchez, fet que mostra el discurs suposadament acordat i preparat de la UE.

"El poble veneçolà ha de poder decidir lliurement el seu futur. Sense eleccions anunciades en vuit dies, podríem reconèixer Juan Guaidó com a president interí de Veneçuela per implementar aquest procés polític. Treballem conjuntament amb els nostres aliats europeus", diu el comunicat.