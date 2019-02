Sánchez reconeix Guaidó i demana eleccions a Veneçuela "en el mínim temps possible"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reconegut aquest dilluns l'autoproclamat Juan Guaidó com a president "encarregat" de Veneçuela. Expirat el termini de vuit dies que Sánchez va donar al president veneçolà, Nicolás Maduro, per convocar eleccions, el cap de l'executiu espanyol ha comparegut a les 10 del matí a la Moncloa per fer una declaració oficial sobre la situació al país llatinoamericà. "La seva legitimitat democràtica emana de l'assemblea legislativa de Veneçuela, sorgida d'eleccions lliures", ha argumentat Sánchez.

Maduro va negar repetidament ahir la possibilitat de convocar eleccions perquè no accepta "ultimàtums de ningú". En una entrevista especial al programa 'Salvados' de Jordi Évole, el líder chavista va afirmar que a Veneçuela "només hi ha un president" i va qualificar de "teatre" l'autoproclamació de Guaidó com a president interí perquè "no hi ha cap govern paral·lel" i el chavisme continua gestionant el dia a dia.

En la línia del que ja han exposat França i Suècia, Sánchez ha explicat que reconeix Guaidó com a president interí però ha situat en "l'horitzó" la convocatòria d'unes eleccions "en el mínim temps possible". "Unes eleccions amb garanties i sense exclusions", ha anotat el president espanyol, que ha defensat que han de ser els veneçolans els que escullin el seu futur "sense pressions ni amenaces". El cap de l'executiu espanyol ha destacat el "multilateralisme" com a via de resolució de conflictes i ha anunciat que es posarà en contacte amb diversos actors a escala europea i llatinoamericana per assolir l'objectiu marcat a Veneçuela.

A més del de Sánchez, Guaidó també rebrà avui el reconeixement d'altres països de la Unió Europea com Alemanya, Àustria i el Regne Unit, en una crisi que ha tornat a dividir la UE en política exterior, malgrat que el Parlament Europeu va aprovar la setmana passada una resolució en què se'l reconeixia com a president interí de Veneçuela i la pressió de les potències europees.

Pla d'ajuda

A més, Sánchez ha anunciat en la seva compareixença que promourà en el si de la Unió Europea i en el marc de les Nacions Unides un "pla d'ajuda humanitària per pal·liar urgentment la greu situació que es viu a Veneçuela". "Que ningú oblidi que qui està patint les conseqüències d'aquest conflicte i del règim de Maduro és el poble veneçolà", ha justificat. El ministeri d'exteriors espanyol, a més, ha recomanat no viatjar al país llatinoamericà.