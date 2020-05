Seül intenta localitzar milers de persones per controlar un rebrot de covid-19

En plena desescalada del confinament, Corea del Sud ha registrat el nombre més elevat de casos de covid-19 a causa d'un nou brot a una zona d'oci nocturn. Les autoritats estan intentant localitzar les 3.000 persones que van visitar els locals on es va originar, al conegut barri d'Itaewon. De moment, ja han pogut contactar amb 2.405 persones perquè s'aïllin i se sotmetin al test de la malaltia, ja que tots els locals afectats registraven el nom i telèfon de tots els que entraven, informa Efe.

Corea del Sud va informar ahir de 35 nous casos de coronavirus, la xifra més elevada des del 9 d'abril. En total, aquest brot ha provocat el contagi de com a mínim 85 persones en diversos punts del país.

Després de sis setmanes de distanciament social estricte, Corea del Sud va fer una crida a la ciutadania perquè practiqui el "distanciament rutinari", en el marc d'un règim més relaxat que inclou la reobertura d'escoles i museus, entre altres mesures. Tot i que el país és un dels pocs que no ha imposat el confinament de la ciutadania ni ha tancat les fronteres, és un dels que millor ha controlat i estabilitzat la corba de la pandèmia. Des del 12 d'abril no registrava més de 30 casos, i la setmana passada havia registrat menys de 10 contagis diaris durant tres dies consecutius.

SMS a tots els números del país

El rebrot de Itaweon dispara aquestes xifres. L'alcalde de Seül, Park Won-soon, ha dit avui en una entrevista a la ràdio pública KBS recollida per Efe que temen que del total de persones que van donar les seves dades abans d'entrar als locals d'oci nocturn, unes 1.982 donessin informació falsa, ja que es tracta d'establiments lligats a la comunitat LGTBI, molt discriminada en aquest país.

La primera persona a donar positiu va ser dimecres, un home de 29 anys que havia visitat cinc clubs i bars el 2 de maig. Des de llavors, s'han confirmat almenys 85 nous casos relacionats amb aquest contagi. "La majoria dels que van ser allà no estan localitzables", ha lamentat el primer ministre Chung Sye-kyun a l'agència de notícies Yonhap.

Per aquest motiu, les autoritats han fet un enviament massiu a tots els números del país demanant que els que van visitar aquests establiments es facin els test i s'aïllin durant 14 dies, encara que donin negatiu. No obstant, el tabú sobre les persones LGTBI pot fer que molts dels possibles infectats ho evitin perquè el seu entorn no sospiti que van visitar els locals afectats. Per aquest motiu, les autoritats han amenaçat amb la possibilitat d'acabar posant multes si no cooperen per evitar l'expansió del virus. Paral·lelament, la capital i la regió limítrofa han ordenat el tancament de bars i clubs nocturns des del cap de setmana i fins a nova ordre.

Corea del Sud va ser un dels països que va actuar amb més rapidesa contra el covid-19, en gran part gràcies a la recollida de dades i l'aplicació de tests de detecció massiva que van permetre al govern localitzar i aïllar els infectats. En tota la crisi del covid-19, han comptat només 256 víctimes mortals. Després de registrar el primer brot important de covid-19 fora de la Xina, el govern va implementar unes mesures de distanciament social estrictes, però sense establir un confinament obligatori.

D'aquesta manera va aconseguir que la quarta economia més gran de l'Àsia no rebés un impacte tan gran. Una gestió que va portar el partit del govern, el Demòcrata, a vèncer amb una àmplia majoria absoluta a les eleccions del 15 d'abril, que van poder celebrar-se amb normalitat malgrat la situació d'emergència sanitària global. Amb l'aparició d'un nou brot i milers de possibles infectats sense identificar, les autoritats s'enfronten a un nou repte. Aquest dilluns, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries espanyol, Fernando Simón, ha advertit en roda de premsa que el cas del rebrot de Corea del Sud i un altre aparegut a Alemanya són un avís per a l'Estat, que podria viure nous rebrots "si no fem les coses bé". "Estem en un risc important de repunt", ha avisat l'epidemiòleg.