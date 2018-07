Sud-àfrica reinventa el llegat de Nelson Mandela

“Canvi”. Sota aquest únic lema, els sud-africans celebren avui el centenari del naixement de Nelson Mandela. Tot i que el govern presidit per Cyril Ramaphosa no ha convocat cap acte oficial, la jornada s’ha declarat com a “dia de servei” a tot el país. Un servei d’ajuda als més vulnerables, que avui dia encara són bona part de la població. Segons dades del Banc Mundial, Sud-àfrica és el país del món amb més desigualtat econòmica, en què un 1% de la societat té el 70% de la riquesa nacional, i en què 14 milions de persones passen gana cada dia.

En ple hivern austral, un comitè interministerial, creat especialment per a la celebració del centenari del naixement del premi Nobel de la pau, ha fet una crida als 56 milions de sud-africans a retre homenatge a Madiba. I la millor manera de fer-ho, han dit, és col·laborar a millorar les circumstàncies dels que més ho necessiten.

L’expresident nord-americà Barack Obama va ser l’encarregat ahir de donar el tret de sortida a una setmana carregada d’actes. A l’estadi de Criquet Wanderers de Johannesburg, i davant de 15.000 assistents, Obama va recordar el llegat de Mandela i va defensar de manera apassionada els valors sobre els quals se sosté una democràcia.

L’expresident va admetre que vivim “temps estranys i incerts”, i va criticar els moviments populistes que estan derivant cap a l’autoritarisme arreu del món. Amb la seva habitual eloqüència, Obama es va dirigir també als més joves: “Continueu creient. Continueu protestant, construint, continueu alçant la vostra veu. Cada generació té l’oportunitat de deixar la seva marca al món. Ara és un bon moment per despertar”.

La Fundació Mandela també s’ha sumat a la crida ciutadana programada per a aquest 18 de juliol, en què Madiba hauria fet 100 anys. Volen que els sud-africans duguin a terme accions solidàries i que inspirin el canvi a tot el país. La Fundació ha escollit com a lema les paraules que Mandela va pronunciar en un discurs l’any 2009: “Hem d’esforçar-nos per canviar el món i convertir-lo en un lloc millor per a tothom. És a les nostres mans marcar la diferència”.

“Pot ser una cosa tan senzilla com preguntar al teu veí si necessita alguna cosa”, explica Neeshan Balton, director de la Fundació Ahmed Kathrada, un organisme que es dedica a lluitar contra el racisme.

Desenes d’organitzacions i associacions benèfiques aprofitaran aquesta jornada per promoure accions de caràcter social i recaptar fons i ajudes.

Michal Luptak és un dels joves fundadors de Dlala Nje, una petita organització amb seu al conflictiu barri de Hillbrown, a Johannesburg. Per a Luptak, el Dia Internacional de Nelson Mandela significa activisme ciutadà: “Contribuir amb alguna cosa, per petita que sigui, i mantenir viu el llegat que Madiba va deixar-nos com a activista, polític i advocat”.

El dia de l’activisme ciutadà

Des de fa anys, Luptak treballa per crear oportunitats per als joves de Hillbrown. Avui, Dlala Nje ha cridat desenes de voluntaris a col·laborar en la transformació de l’antic teatre Alhambra. L’objectiu és convertir l’edifici abandonat en un centre comunitari per als més petits: “Necessiten un espai segur on poder jugar”, diu Luptak. “Malgrat tot, jo no soc gaire partidari d’aquests dies especials -confessa el jove sud-africà-, prefereixo posar en pràctica els valors que Mandela volia promoure cada dia: cohesió social i interacció comunitària”.

Precisament, el gran repte de l’efemèride és mobilitzar els més joves, l’anomenada generació born free. Es tracta d’un segment social molt menys polititzat que el dels seus predecessors, almenys respecte del sistema de partits, però que està especialment afectat per l’atur i la falta d’oportunitats.

“L’esperit de voluntariat i de construcció nacional és bastant nou a Sud-àfrica”, explica Andy Du Plessis, director de l’organització Food Forward. “El nostre passat recent està dividit i moltes persones han estat marginades. La unitat i la cura dels altres augmentaran a mesura que la nostra nació creixi, a mesura que la gent obtingui llocs de treball i sigui autosuficient”. Dedicada a la recollida d’aliments, Food Forward té previst recaptar més d’un milió d’àpats arreu del país, i han dissenyat una campanya dirigida als sectors més adinerats. “Celebrem el llegat de Mandela abordant el creixent problema de la fam. Volem animar les persones amb més recursosperquè dediquin 67 minuts del seu dia als que no tenen res. Mandela els va dedicar 67 anys de la seva vida”, diu Du Plessis.

Altres exemples d’accions programades per a la celebració del centenari de Mandela són la recollida de mantes per a les més de 110.000 persones que dormen als carrers de Johannesburg, o una iniciativa que promou la donació d’una bossa de mà amb productes d’higiene femenina a qualsevol dona que ho necessiti.

Cinc anys després de la seva mort, Mandela continua sent un símbol d’esperança i inspiració per a una societat que encara pateix les ferides de l’apartheidi la desigualtat econòmica. Enguany el país es troba immers en un conflicte polític i social agreujat per la reobertura del debat sobre el repartiment de terres, mentre més de la meitat de la població viu per sota del llindar de la pobresa. I, com alerta el Banc Mundial, la desigualtat entre pobres i rics no fa més que augmentar.