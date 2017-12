Super-Putin

Desenes de cares de Vladímir Putin en un fons de color blanc o granat treuen el cap tímidament a finals del 2017 entre capses de bombons a les botigues de xocolata de la fàbrica Krupskoi. Es tracta dels bombons President, “amb escalfor a l’ànima i pebre picant al cor”, farcits de trufa i vodka picant, la dedicatòria d’aquest any de la fàbrica Golden Candies al president rus pel seu aniversari, el 7 d’octubre. La competència és molt forta, ja que la capsa del costat està plena de Lenins, més petitets, que aquest 2017 també estan molt de moda pel centenari de la Revolució d’Octubre que ell va liderar. Els bombons dels dos líders són els més cars de la botiga, van a 2.550 rubles el quilo, uns 40 euros al canvi.

Putin o la imatge de Putin, que ara compleix 18 anys al poder -va prendre les regnes del país arran de la dimissió de Borís Ieltsin-, és omnipresent a les televisions russes i sempre transmet la imatge de ser un líder fort, invencible, paternalista i esportista.

A la roda de premsa de 3 hores i 40 minuts de dijous, Putin es va tornar a erigir com el màxim garant de l’estabilitat i de la prosperitat de Rússia i actua com si ara, que ja sabem que es torna a presentar a les eleccions, els russos poguessin respirar tranquils pensant que el seu país no acabarà immers en una guerra com la d’Ucraïna, de la qual el president rus responsabilitza únicament el govern de Kíev. Amb aquesta crisi el Kremlin ha sabut tocar molt bé la fibra patriòtica dels seus ciutadans i ara es parla del “consens de Crimea”, l’annexió de la península celebrada per prop d’un 80% de la població de Rússia i que li dona molt de rèdit electoral.

El centre polític

Putin no para i dilluns es va enaltir com el pacificador del Pròxim Orient i el vencedor contra el jihadisme en la seva visita sorpresa a Síria durant un viatge que el va portar també a Egipte i Turquia. Aquesta estratègia d’autopropaganda i de fer els anuncis apareixent com un salvador en els moments més adequats per contrarestar notícies negatives li funciona. Per exemple, l’anunci de Putin del 6 de desembre dient que es presentaria a la reelecció va desbancar de seguida la notícia més important d’aquell moment, la decisió del Comitè Olímpic Internacional de prohibir la bandera russa als pròxims Jocs d’Hivern com a càstig pels escàndols de dopatge.

La representació de Putin d’una manera positiva i com un heroi és la tasca que havien de resoldre els joves artistes que participen en l’exposició col·lectiva Super-Putin, que es va inaugurar al Museu d’Art Ultracontemporani de Moscou, precisament el 6 de desembre. Putin pintat o esculpit com un superheroi amb forces màgiques i poders únics que recorda personatges com Superman o Iron Man en algunes obres, mentre que en d’altres sembla una barreja entre Capità Amèrica i un guerrer rus de l’antiguitat cavalcant un os i fent onejar una bandera russa. El Putin pensatiu sobre un retrat de San Petersburg. El Putin invencible reduint el seu contrincant en una maniobra de judo o dirigint les forces armades. El Putin humà acariciant animals. El Putin vestit d’Avi del Gel (el personatge mític que porta els regals la nit de Cap d’Any a Rússia) felicitant el nou super-Putin.

Els artistes són anònims perquè la idea de l’exposició és la representació del president com el veu el poble. “Per a mi aquesta exposició és un acte de resignació amb el fet que continuaré vivint amb Putin. Fa temps vaig lluitar molt i avui he presentat una mena de psicoanàlisi pública del meu estat actual”, va explicar Aleksandr Donskoi, ideòleg de l’exposició i expositor que en la seva època va donar molta guerra a les forces oficialistes.

En tots els formats

Per veure el super-Putin s’ha d’anar a un barri industrial de Moscou reconvertit en zona de culte per als amants del disseny i de l’art contemporani, però a la vida quotidiana és molt normal trobar-se cada dos per tres amb la imatge de l’ heroi. Putin, un home que de lluny sembla que no envelleixi, està representat a Rússia en tasses, bustos, tallaungles, encenedors, matrioixkes o gotets per beure vodka. A l’estiu triomfen sobretot les samarretes: una portada del Time de quan el president rus va ser la persona de l’any de la revista, un Putin amb la frase “No ens atraparan” -el títol d’una cançó molt popular-, un retrat del president amb la inscripció “N’estic orgullós”, el clàssic I love Putin, el model de 9 cares de Putin que imiten el pop art d’Andy Warhol o escenes que recorden l’annexió de Crimea, són alguns dels models populars.

Ara és l’època dels calendaris i tenint en compte l’indicador del 80% de popularitat de Putin comprar-ne un amb fotos del president és un bon regal. “Es venen moltíssim. La gent els compra per penjar a casa o quan no saben què regalar”, explica una quiosquera de Moscou. Alguns dels models del 2018 són Tot l’any amb el president, El nostre president o L’any del gos amb el president de Rússia i van sortir a la venda molt abans que anunciés que té tota la intenció de continuar sent president. Les fotos d’un d’aquests calendaris mostren un president pròxim, fent esport, acariciant animals, somrient, fent discursos i que també troba un forat per a l’oci a l’estiu en una foto amb una escopeta de caça i el tors nu al juliol i vestit tot de blanc pescant a l’agost.