Suu Kyi diu que la crisi dels rohignyes "s'hauria pogut gestionar millor"

La líder 'de facto' del govern de Birmània i Nobel de la pau Aung San Suu Kyi ha trencat aquest dijous el seu silenci sobre la massacre de la minoria musulmana dels rohingyes al seu país, que l'ONU ha classificat ja en la categoria de genocidi, i s'ha limitat a dir que "es podria haver gestionat millor". Alhora, ha justificat també la condemna de 7 anys de presó per a dos periodistes que investigaven la persecució contra els rohingyes.

"És cert que, vist retrospectivament, podem pensar que hi ha coses que es podrien haver gestionat millor. Però creiem que pel bé de l'estabilitat i la seguretat a llarg termini hem de ser justos amb totes les parts i l'estat de dret ha d'aplicar-se a tothom. No podem escollir qui ha de ser protegit per l'imperi de la llei", ha dit la líder birmana durant una cimera del Fòrum Econòmic Mundial celebrada a Hanoi (Vietnam).

Més de 750.000 rohingyes han fugit cap a Bangladesh des de l'estat de Rakhine, a l'est de Birmània, des de l'agost del 2017, quan l'exèrcit birmà va iniciar una campanya de persecució que arrasava pobles i executava a trets i a cops de matxet homes, dones i nens, uns fets que han estat categoritzats per la mateixa ONU com a genocidi. L'organisme internacional ha denunciat assassinats massius i violacions en grup contra la població rohingya per part dels soldats birmans.

Suu Kyi s'ha referit també a la sentència dictada la setmana passada per un jutjat birmà contra dos periodistes de Reuters que investigaven la massacre rohingya, Wa Lone, de 32 anys, i Kyaw Soe Oo, de 28.

" No han estat empresonats perquè fossin periodistes, sinó perquè el tribunal ha decidit que van violar la llei de secrets oficials", ha dit en el mateix fòrum, en resposta a l a pregunta del moderador sobre si se sentia còmoda amb l'empresonament dels dos periodistes.

Lone i Soe Oo, que s'havien declarat no culpables, estaven investigant la matança de deu membres de la minoria musulmana rohingya per part de les forces de seguretat birmanes quan van ser detinguts. Els militars van reconèixer més tard els assassinats i van dir que diversos soldats havien estat castigats per aquest cas.

Tant diverses ONG com l'ONU i representants de diferents governs han vist en la sentència un atac a la llibertat de premsa. Però Suu Kyi dubta que els crítics coneguin bé el cas. "Em pregunto quantes persones han llegit el sumari del judici, que no tenia res a veure amb la llibertat d'expressió, sinó amb la llei de secrets oficials", ha dit. "Si creiem en l'imperi de la llei [els condemnats] tenen tot el dret d'apel·lar i d'argumentar per què creuen que la sentència és errònia", ha afegit.