Theresa May es mostra desafiant davant la qüestió de confiança: "Hi competiré amb tot el que tinc"

La primera ministra britànica, Theresa May, ha afirmat aquest matí de dimecres sobre la qüestió de confiança plantejada pels radicals 'brexiters' del seu partit: "Hi competiré amb tot el que tinc". May, que ha recordat que ha servit el partit durant més de quaranta anys, ha insistit que "en aquest moment crucial" de la història, el seu deure cap al partit suposa "assegurar el pacte del Brexit, que fa honor al resultat del referèndum". Una vegada més, la 'premier' ha repetit la cantarella del control de les fronteres, de les lleis i dels diners, i de la protecció dels llocs de treball "i de la nostra preciosa unió".

En una al·locució en què ha emprat els tòpics habituals sobre el "brillant futur" que el país té al davant després del Brexit, May ha advertit els membres del seu grup parlamentari: "Un canvi de lideratge al Partit Conservador ara posaria en risc el futur del nostre país i crearia incertesa quan menys ens la podem permetre". May intentava fer xantatge als seus diputats: "Un nou líder no podria ocupar el càrrec abans del termini legal del dia 21 de gener [la data final en què el govern ha de sotmetre a votació davant del Parlament el pacte final a què s'ha arribat amb la Unió Europea], de manera que les eleccions pel lideratge corren el risc de lliurar el control de les negociacions del Brexit als parlamentaris de l'oposició al Parlament".

I ha continuat: "El nou líder no tindria temps de renegociar l'acord de sortida i no aconseguiria [fer aprovar] la legislació a través del Parlament abans del 29 de març, de manera que un dels seus primers actes hauria de ser estendre o rescindir l'article 50 [el que marca la sortida de la UE], retardar o fins i tot aturar el Brexit, quan el que vol la gent és que el tirem endavant".

May també ha tret l'espantall d'un govern laborista si ella cau, assegurant que "les úniques persones a qui els interessa" són Jeremy Corbyn i John McDonnell.

May ha cancel·lat el viatge que tenia previst fer aquest dimecres a la tarda a la República d'Irlanda per entrevistar-se amb el seu homòleg, Leo Varadkar, per continuar demanant més concessions i garanties sobre el polèmic tema de la frontera d'Irlanda, el gripau impossible d'empassar per a la majoria dels diputats.

Per sobreviure 'de iure' a la moció, la primera ministra hauria d’aconseguir la meitat més un dels suports dels diputats 'tories', o sigui, 158. Si se’n surt, durant un any no haurà de fer front a cap altra moció. Si perd, quedarà eliminada de la cursa pel lideratge 'tory'. Però si guanya amb una gran contestació interna, que superi el centenar de paperetes en contra, políticament li resultarà molt difícil mantenir-se al davant del govern.

De fet, la Dama de Ferro, Margaret Thatcher, va haver de fer front el 1990 a una situació semblant quan va guanyar la qüestió de confiança però amb un marge tan estret que va decidir renunciar finalment, davant les pressions dels ministres del seu govern.