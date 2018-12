Els 'tories' obren el procés per descavalcar May

Als 'brexiters' conservadors se'ls ha acabat la paciència. Aquest dimecres al matí, fonts del Partit Conservador han confirmat que dimarts, a última hora del vespre, es van assolir, "com a mínim", les 48 cartes de parlamentaris necessàries per demanar l’obertura d’una qüestió de confiança contra la primera ministra britànica, Theresa May. En una successió d'esdeveniments dramàtics, la votació tindrà lloc aquest vespre entre les 18.00 i les 20.00, en hora de Londres.

Sir Graham Brady, president del Comitè 1922, que aplega els diputats de segona fila del partit, i que és l'encarregat de vetllar per la legitimitat del procés, va comunicar telefònicament a la 'premier', ahir a última hora, que el "com a mínim el 15% dels membres del grup parlamentari" havien expressat la seva falta de confiança en May. Per sobreviure 'de iure' a la moció, la primera ministra hauria d’aconseguir la meitat més un dels suports dels diputats 'tories', o sigui, 158. Si se’n surt, durant un any no haurà de fer front a cap altra moció. Si perd, quedarà eliminada de la cursa pel lideratge 'tory'. Però si guanya amb una gran contestació interna, que superi el centenar de paperetes en contra, políticament li resultarà molt difícil mantenir-se al davant del govern.

La Dama de Ferro, Margaret Thatcher, va haver de fer front el 1990 a una situació semblant quan va guanyar la qüestió de confiança però amb un marge tan estret que va decidir renunciar finalment, davant les pressions dels ministres del seu govern.

Immediatament després que es confirmés que s'obria la qüestió de confiança, alguns ministres del govern de May han començat a piular el seu suport a la primera ministra. Entre d'altres, el ministre de l'Interior, Sajid Javid, que ha assegurat: " L'últim que necessita el nostre país ara és una elecció de lideratge del Partit Conservador. Es veurà com a indulgent i equivocat. La PM [primera ministra] té tot el meu suport i és la millor persona per assegurar-nos que deixem la UE el 29 de març".

The last thing our country needs right now is a Conservative Party leadership election. Will be seen as self-indulgent and wrong. PM has my full support and is best person to ensure we leave EU on 29 March — Sajid Javid (@sajidjavid) December 12, 2018

En el pitjor moment

Quines són les alternatives reals d'Europa?

La qüestió de confiança ha sigut l’espasa de Dàmocles que ha penjat damunt del cap de May pràcticament des que el juliol passat va presentar l’anomenat pla de Chequers, la via tova que va triar per sortir de la UE. La tria d'aquesta opció va provocar la dimissió de dos ministres del seu govern, Boris Johnson i David Davis, d'Afers Exteriors i del Brexit. Mesos després, a finals de novembre, i arran de la presentació de l'esborrany de l'acord de sortida amb la UE, van dimitir dos ministres més, Dominic Raab i Esther McVey, del Brexit i de Treball i Pensions, respectivament, i dos secretaris d'estat.

La suspensió de la votació sobre l’acord final de divorci, que s’hauria d’haver celebrat aquest dimarts al vespre, hauria sigut el cop de gràcia per la humiliació que el govern va infligir als diputats al negar-los el que semblava que havia de ser una jornada clau i catàrtica per fer avançar els esdeveniments.

La qüestió de confiança arriba en el pitjor moment per a May, embarcada en l’últim esforç per fer aprovar el pla pactat amb la UE. Aquest dimecresa a la tarda, de fet, té previst viatjar a la República d'Irlanda per entrevistar-se amb el seu homòleg, Leo Varadkar, després d'haver-ho fet ahir, dimarts, amb el primer ministre holandès, Mark Rutte, la cancellera alemanya, Angela Merkel, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i el president del Consell, Donald Tusk.

De fet, després de la reunió amb Tusk, en què va mantenir amb May una "llarga i franca" conversa, aquest va piular que la UE està disposada a ajudar el Regne Unit. Però, fatalment, es demanava com. La UE, que demà dijous celebra una nova cimera a Brussel·les en què el Brexit no havia d'estar present, es troba, un cop més, en una situació de desconcert davant l'anòmala situació de la política britànica.