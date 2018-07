El ministre d'Exteriors britànic, Boris Johnson, dimiteix i deixa el futur polític de Theresa May penjant d'un fil

Possible cop de gràcia a la primera ministra britànica, Theresa May. Boris Johnson, fins avui el seu ministre d'Exteriors, la cara més popular i populista de la campanya del Brexit, ha presentat la dimissió en les primeres hores de la tarda. Després de la del ministre del Brexit, David Davis, que ha renunciat a la matinada, el futur polític de May queda penjant d'un fil.

La marxa de Johnson suposa una segona torpedinada en la línia de flotació del pla per a un Brexit suau que el 'cabinet' va acordar divendres passat de manera col·legiada. La renúncia de Johnson i Davis, doncs, aprofundeix la crisi que viu el govern britànic pràcticament des del referèndum del Brexit de fa dos anys.

Durant el cap de setmana, diferents mitjans de comunicació britànics havien informat que Johnson havia qualificat el pla de May d'"inherentment dolent i impossible de millorar". Per la seva banda, David Davis l'ha titllat de molt negatiu, i diu que deixa el Regne Unit en mans de les possibles exigències de la Unió Europea. " En el millor dels casos, la direcció general de la política ens deixarà una posició negociadora feble i, possiblement, sense opcions", ha dit Davis.

Durant tot el matí i les primeres hores de la tarda, les especulacions sobre quina seria la decisió de Johnson després de la renuncia de Davis han corregut pels passadissos de Westminister. Inicialment semblava que Johnson, com de costum, intentaria nedar i seguir guardant la roba. Però a mesura que avançava el dia i Boris Johnson no feia acte de presència, ni en un acte oficial que tenia programat, les especulacions sobre la seva dimissió han anat creixent.

Destacats 'brexiters' com Nigel Farage, exlíder del Partit per la Independència del Regne Unit (UKIP), ha saludat la dimissió de Boris com un moment clau en el procés de retirada de la Unió Europea. "Bravo, Boris. Ara ens en podrem desfer de la terrible Theresa May i tornar el Brexit al camí correcte", ha piulat Farage.

Bravo @BorisJohnson. Now can we please get rid of the appalling @theresa_may and get Brexit back on track. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 9, 2018

Si Theresa May encara tenia esperances a poder apagar el foc de la dimissió de Davis, la renúncia de Johnson fa del tot improbable que pugui resistir a Downing Street sense superar un vot de confiança. En les pròximes hores o dies, els 'brexiters' més radicals hauran de decidir si el tiren endavant o no, i Boris Johnson haurà de decidir si intenta guanyar el lideratge del partit. Divendres d'aquesta setmana farà dos anys que Theresa May va arribar a Downing Street. Dos anys de disputes, baralles i conspiracions que han acabat per esclatar durant aquest dilluns.