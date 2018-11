La dimissió de dos ministres i dos secretaris d'estat deixa May en una situació d'extrema feblesa

Theresa May ha vist aquest dijous al matí com, de moment, quatre càrrecs del seu govern, dos ministres i dos secretaris d'estat, han dimitit en protesta pel seu pla del Brexit. La més rellevant de les renúncies fins ara ha sigut la del ministre del Brexit, Dominic Raab. Es demostra així que l'aprovació ahir, dimecres, "per una decisió col·lectiva" però no unànime de l'esborrany del projecte de la 'premier' de retirada de la Unió Europea ha dut el govern al caos. En el seu comunicat, Raab assegura que no pot donar suport a la "garantia indefinida" per a Irlanda del Nord. Raab havia substituït David Davis com a responsable del ministeri quan aquest va presentar la renúncia, el juliol passat, arran de l'aprovació del pla de Chequers. Juntament amb Davis, també va renunciar Boris Johnson, cap del Foreign Office.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) November 15, 2018

La dimissió de Raab suposa un revés duríssim per a la primera ministra May, que dimecres va aconseguir, enmig d’una gran divisió del govern, aprovar el seu pla de divorci amb la Unió Europea (UE). Raab és la setena dimissió a causa del Brexit des del juny del 2018.

Una hora després que Raab hagi llançat la 'bomba' contra Downing Street, la ministra de Treball i Pensions, Esther McVay, s'ha afegit al que al llarg d'aquest dijous pot ser la desfilada dels adeus que acabi amb l'adeu definitiu de Theresa May. En la seva carta de dimissió Esther McVay presenta pràcticament els mateixos arguments que Raab.

Earlier this morning I informed the Prime Minister I was resigning from her Cabinet pic.twitter.com/ZeBkL5n2xH — Esther McVey (@EstherMcVey1) November 15, 2018

540x306 Esther McVey sortint de la residència oficial de Theresa May a Downing Street / SIMON DAWSON / REUTERS Esther McVey sortint de la residència oficial de Theresa May a Downing Street / SIMON DAWSON / REUTERS

I minuts abans que el ja exministre del Brexit anunciés la seva dimissió, ja se n'havia produït una altra. El secretari d'estat per a Irlanda del Nord, Shailesh Vara, també ha comunicat aquest dijous que abandona el vaixell davant la impossibilitat de donar suport a la garantia sobre Irlanda del Nord.

With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland Minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached.

It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland Office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/SN8j4OwhYD — Shailesh Vara MP (@ShaileshVara) November 15, 2018

La quarta dimissió del matí ha sigut la de la secretària d'estat del Brexit, número dos de Dominic Raab, Suella Braverman. Quan David Davis va presentar la renúncia, Braverman va estar a punt d'acompanyar-lo. Finalment, Raab la va persuadir de continuar. La marxa del seu cap l'ha deixada sense arguments per continuar al govern de Theresa May.

Westminster viu aquest dijous hores extremadament incertes i el destí de Theresa May penja d'un fill. L'exlíder del Partit Conservador Iain Duncan Smith ha declarat a la BBC que els efectes de la dimissió de Raab seran "devastadors" i faran pràcticament impossible que la primera ministra aconsegueixi que el Parlament aprovi l'esborrany de divorci amb Brussel·les.

D'aquí una hora, Theresa May ha de comparèixer als Comuns per defensar les virtuts del seu acord. Aquest dimecres al vespre, quan va comparèixer al davant de Downing Street després de la reunió del govern, May havia assegurat que "per interès nacional" acceptava "la millor oferta possible". Desmentia així el seu eslògan dels últims dos anys, segons el qual era "millor un no acord que un mal acord". Dos dels ministres del Brexit creuen que el que vol presentar al Parlament és un molt mal acord.