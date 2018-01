Thomas Ruttig: “L’única solució per posar fi a la guerra és parlar amb els talibans”

Parla perfectament el dari i el paixtu, les dues llengües oficials de l’Afganistan, i des del 1983 ha viscut o viatjat regularment a aquest país asiàtic. És un dels experts sobre l’Afganistan més reconeguts, encara que ell no vulgui admetre-ho, i és una de les poques persones que ja van intentar negociar amb els talibans abans dels fatídics atemptats contra les Torres Bessones de l’11 de setembre del 2001. Actualment codirigeix el think tank Afghanistan Analysts Network -amb seu a Berlín i Kabul-, el centre d’estudis més prestigiós sobre aquest país asiàtic.

¿Els talibans estan canviant la seva manera d’operar?

No, continuen fent servir el mateix modus operandi de sempre. Aquest cop han fet servir una ambulància, i això és una vergonya, una atrocitat i un crim de guerra, però la seva intenció era atemptar contra el govern afganès o contra estrangers, que són objectius legítims per a ells. Com que no ho van aconseguir van fer explotar l’ambulància al control policial sense preocupar-se que hi hagués civils al voltant.

Però ara els atacs són molt continuats...

Això tampoc és una situació nova. Hi ha altres precedents. És cert que ara hi ha una escalada, però jo diria que és una escalada més, com n’hi ha hagut d’altres.

¿L’escalada actual es deu a alguna raó?

Sí, poden haver-hi diverses raons. En primer lloc, han millorat les mesures de protecció dels objectius que els talibans volen atacar. Ara existeix l’anomenada zona verda a Kabul i un cinturó de seguretat especial per intentar garantir la protecció de les ambaixades estrangeres. En segon lloc, les forces internacionals han incrementat els seus bombardejos contra els talibans. És a dir, també hi ha una escalada militar per part de les tropes estrangeres. I, per acabar, els talibans volen augmentar la decepció que la població ja té cap al govern afganès, fent-li creure que l’executiu del president Aixraf Ghani no té capacitat per protegir el seu propi poble. O sigui, intenten minar l’actual govern, cosa que resulta injusta. Tant amb l’actual govern com amb l’anterior hi havia atacs a Kabul. No podem oblidar el passat.

¿És possible negociar amb els talibans per posar fi a aquesta barbàrie?

De moment sembla que no. Amb la situació actual, ni els talibans ni el govern afganès estan disposats a parlar l’un amb l’altre. Amb tot, jo crec que des de totes dues bandes hi ha persones que realment volen posar fi al conflicte. Jo crec que haurien de dialogar, però quan els talibans reivindiquen atemptats com el de diumenge passat a l’Hotel Intercontinental o com el d’ahir et passen totes les ganes de parlar-hi. I aquest mateix sentiment és el que té la població afganesa. Es podria dir que és una estratègia dels talibans per evitar el diàleg i desqualificar-se com a negociadors.

¿La comunitat internacional pot fer alguna cosa en aquest context?

Sí, ajudar els afganesos a buscar una solució política. És a dir, preparar el terreny perquè puguin començar unes negociacions serioses amb els talibans.

Aleshores, ¿l’única solució és parlar amb els talibans?

Evidentment. Què es pot fer si no? Es pot intentar matar-los a tots, però ja va ser impossible aconseguir-ho durant el passat i serà impossible assolir-ho en el futur. A més, hi ha raons per les quals els talibans estan a l’Afganistan, i això té a veure amb una mala actuació del govern després del 2001 [després de la caiguda del règim talibà], i també amb la corrupció, els errors i les violacions dels drets humans, i fins i tot els crims de guerra comesos per les tropes occidentals.