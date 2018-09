Almenys 12 morts a les Filipines pel supertifó Mangkhut

El supertifó Mangkhut ha arribat finalment aquest dissabte a les Filipines amb vents de més de 200 km/h i pluges torrencials que han matat almenys 12 persones i han destruït moltes cases. S'han registrat almenys 42 esllavissades de terra.

El Mangkhut ha tocat terra a les Filipines com un supertifó en les primeres hores, amb un vent ferotge i fortes pluges a tota l'illa de Luzon, al nord de l'arxipèlag, on hi viuen prop de la meitat dels 105 milions d'habitants de l'estat.





Conegut localment com Ompong, el tifó Mangkhut ha arribat a tenir ràfegues màximes de 305 km/h abans de marxar de les Filipines. En el seu camí cap a Hong Kong i el sud de Xina ha assolit també velocitats de 170 km/h

.





L'agència de desastres filipina ha informat que dos treballadors de rescat han mort mentre intentaven alliberar persones atrapades en una esllavissada de terra a la regió muntanyosa anomenada Cordillera, mentre que la policia ha explicar que s'havia trobat un cadàver en un riu de Manila.





Mauricio Domogan, alcalde de Bagiuo, ha dit que tres persones havien mort en esllavissades i sis estaven desaparegudes, però n

o estava clar si els tres morts incloïen als treballadors de rescat.