Trump diu que els Estats Units "estan plens" i no acceptaran més sol·licitants d'asil

El president dels EUA, Donald Trump, ha dit aquest dissabte que el seu país "no pot acceptar" més sol·licitants d'asil perquè "està ple", i ha insinuat que Mèxic hauria de deportar els indocumentats que arribin a la frontera comuna per demanar refugi en territori nord-americà.

Durant una visita al Centro, la frontera californiana amb Mèxic, Trump ha criticat l'"augment colossal" de l'arribada d'indocumentats a la zona limítrofa, i ha dit que "no es pot permetre" perquè està "sobrepassant el sistema migratori" nord-americà. "El sistema està ple, no podem acceptar-ne més, ja sigui per asil o el que sigui que [els indocumentats] volen. Així que ho sento, però girin cua", ha afirmat Trump, dirigint-se als immigrants que arriben a la frontera sud.

Trump saludant els agents de la policia fronterera a la localitat californiana de Caléxico / KEVIN LAMARQUE / REUTERS

En un acte amb agents de la patrulla fronterera, el president els ha assegurat que "no han d'acceptar" l'entrada dels indocumentats que demanen asil als EUA. "Quan està ple, està ple. No podem acceptar-ne més. Que tornin cap a Mèxic, i Mèxic els tornarà al seu país", ha subratllat.

Trump semblava fer al·lusió a un programa que el seu govern va començar a implementar aquest any, anomenat Protocol de Protecció de Migrants', pel qual les autoritats frontereres han exigit a alguns immigrants centreamericans que esperin a Mèxic la tramitació la seva petició d'asil a EUA.

Però la interpretació de Trump sembla incloure la proposta que Mèxic podria deportar als seus països d'origen els migrants que esperen al seu territori que es resolgui el cas als tribunals migratoris dels EUA. Aquesta idea contradiria les lleis internacionals sobre asil, que prohibeixen tornar un immigrant al país del qual ha fugit i en què podria afrontar un risc de persecució.

Trump ha fet aquestes declaracions a la frontera amb Mèxic, on ha anat per inspeccionar un tram de tanca recentment completat, poques hores després que instés el Congrés a eliminar per complet el sistema d'asil als Estats Units.

Sota la llei nord-americana, els immigrants indocumentats que entren al país i reclamen asil tenen dret a una audiència en un tribunal d'immigració sempre que superin una primera entrevista en la qual un funcionari nord-americà avalua si tenen una "por creïble" de persecució al seu país d'origen.