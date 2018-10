Trump ataca una periodista dient-li que "mai pensa"

La Casa Blanca ha admès aquest dimarts l'improperi que el president dels EUA, Donald Trump, va deixar anar ahir dilluns a una periodista durant una roda de premsa i que s'ha fet viral en un vídeo a internet. L'administració ha publicat, l'endemà dels fets, la transcripció corregida de la roda de premsa en què Donald Trump li deia a la noia que ella "mai no pensa".

En la primera versió de la transcripció, el president deia la frase: "Ja sé que no dones les gràcies, no ho fas mai" ("thanking", en anglès, que vol dir agrair). En canvi, en la versió corregida –després que el vídeo amb l'àudio correcte es fes viral– ja diu: "Ja sé que no penses, no ho fas mai" ("thinking", 'pensar' en anglès).

President Trump to journalist Cecilia Vega: 'I know you're not thinking, you never do.' pic.twitter.com/9as2nYqVii — NowThis (@nowthisnews) 2 d’octubre de 2018

El nou exabrupte de Trump a la premsa va tenir lloc ahir dilluns durant la roda de premsa per presentar el nou acord comercial entre Mèxic i el Canadà.

Tot i que el president es va mostrar reticent a contestar preguntes sobre altres temes, va concedir la paraula a la periodista d'ABC News Cecilia Vega: "D'acord, pregunta, endavant".

Mentre esperava el micro, el mandatari va aprofitar per comentar la situació i dir: "Està sorpresa de que li hagi concedit la paraula. Està en xoc". Cecilia Vega va aprofitar per agrair-li al president el torn de paraula i va respondre: "No ho estava [en xoc], gràcies, senyor President". Trump va reaccionar dient: "D'acord. Ja sé que no estàs pensant, no ho fas mai".

La periodista va respondre "perdó?", i va continuar amb la pregunta tot i la befa que havia fet el president dels Estats Units.

Més tard la periodista d'ABC News tuitejava que "una roda de premsa significa que pots preguntar qualsevol pregunta que vulguis fer".

A news conference means you get to ask whatever question you want to ask. #FirstAmendment — Cecilia Vega (@CeciliaVega) 1 de octubre de 2018

L'atac a la periodista Vega és un més dins de la guerra que Trump manté amb diferents mitjans de comunicació com la CNN, als quals acusa de donar 'fake news' (notícies falses).