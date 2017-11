Trump es contradiu i afirma ara que es creu la versió de les agències d'intel·ligència dels EUA sobre Rússia

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha declarat aquest diumenge a Hanoi que es creu la informació de les agències d'intel·ligència del seu país que investiguen la suposada ingerència de Rússia a les eleccions presidencials dels Estats Units de l'any passat. Ahir Trump havia donat veracitat a la versió del seu homòleg rus, Vladímir Putin, amb qui va coincidir a la ciutat vietnamita de Danang i que va assegurar que ell no havia interferit en el comicis. El fet que Trump donés més credibilitat a Putin que a les seves pròpies agències d'intel·ligència va generar importants crítiques entre alguns congressistes demòcrates.

Potser per això Trump ha canviat ara el seu discurs. "El que vaig dir, i em sorprèn que es continuï parlant sobre aquest conflicte, és que creia que Putin ho creu. O sigui que crec que ell creu que ni ell ni Rússia van interferir en les eleccions", va declarar Trump, recorrent a un joc de paraules difícil d'entendre. "Però no vaig dir si el vaig creure o no. Jo dono suport a les nostres agències. Crec la informació de les nostres agències", va insistir.

En definitiva, el president nord-americà va voler posar fi a la polèmica. Amb tot, va insistir en la importància de tenir unes bones relacions amb Moscou. Va escriure a Twitter: "Quan tots els bojos i odiosos que hi ha allà fora s'adonin que tenir una bona relació amb Rússia és quelcom bo i no dolent. Fer jocs polítics és dolent per al nostre país. Jo vull resoldre temes com Corea del Nord, Síria, Ucraïna i el terrorisme. I Rússia pot ajudar-hi molt."

When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics - bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help!