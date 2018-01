Trump demana una obra de Van Gogh i el Guggenheim li ofereix un vàter d'or

El museu no pot admetre una sol·licitud per deixar un quadre de Vincent Van Gogh per a les habitacions privades del president i de Melania Trump. És la resposta que la conservadora del museu Guggenheim, Nancy Spector, ha donat a Trump, després que ell demanés l'obra del pintor holandès 'Landscape with snow" per decorar la Casa Blanca, segons 'The Washington Post'.

Spector, però, li proposa una alternativa: una tassa de vàter d'or sòlid de 18 quirats en perfecte funcionament. Es tracta d'una peça de Maurizio Cattelan que porta per títol 'Amèrica' i que, segons la crítica, fa referència a l'opulència i els excessos. Per l'artista, vol reflectir el somni americà i les oportunitats per tothom ja que "mengis el que mengis, un dinar de 200 dòlars o un hot-dog de 2 dòlas, els resultats són els mateixos".

La creació interactiva va estar exposada dins d'un lavabo públic del museu per a l'ús dels visitants. Com l'exposició ja s'ha tancat, Spector ofereix a Trump i Melania la peça per a la Casa Blanca i es compromet a donar les instruccions necessàries per a la instal·lació, en un correu electrònic. A més, assegura que a l'artista li agradaria oferir-la al president com a préstec per "un llarg període" de temps. L'obra està valorada en més d'un milió de dólars.

La portaveu del museu, Sarah Eaton, ha confirmat que Spector va enviar aquest correu electrònic a Donna Hayashi Smith de la Casa Blanca, segons el rotatiu. Els presidents dels EUA acostumen a demanar peces als museus per decorar el despatx oval i algunes habitacions de la Casa Blanca, en concepte de préstec.