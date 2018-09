Trump dispara la detenció de nens migrants a rècords històrics

Malgrat que centenars de nens separats de les seves famílies després de creuar la frontera dels Estats Units han sigut posats en llibertat sota ordre judicial, el nombre total de nens immigrants detinguts s’ha disparat fins al nivell més alt mai registrat al país, en contradicció amb els esforços de l’administració Trump per reduir el nombre de famílies indocumentades que arriben als EUA. La població en albergs per a nens immigrants s’ha quintuplicat de forma silenciosa des de l’estiu passat, segons dades obtingudes per The New York Times, i ha arribat als 12.800 nens sota custòdia aquest mes, mentre que el maig del 2017 n’eren 2.400.

Aquest increment, que ha portat el sistema d’acollida federal al límit de capacitat, no es deu a un augment en l’entrada de nens al país, sinó a una reducció del nombre de nens que són alliberats perquè visquin amb famílies o altres persones d’acollida, segons les dades del departament de Salut nord-americà. Treballadors de la xarxa d’albergs per a immigrants diuen que aquest coll d’ampolla està tensionant tant els nens com el sistema que en té cura.

La majoria dels 12.800 nens detinguts van creuar la frontera sols, sense els seus pares. Molts són adolescents de l’Amèrica Central i han sigut allotjats en una xarxa de més de 100 albergs repartits per tots els Estats Units, amb la concentració més gran a prop de la frontera sud-oest.

Les noves dades les va donar el govern a membres del Congrés, que les van compartir amb The Times. Les xifres demostren que malgrat l’esforç de Trump per desanimar els migrants de l’Amèrica Central a entrar als EUA, el nombre de nens que travessa la frontera és quasi el mateix que en anys anteriors. La gran diferència, segons fonts familiaritzades amb el sistema d’acollida, és que la burocràcia i la por provocada per la política de Trump han desanimat els familiars i amics que abans s’oferien a fer-se’n càrrec.

Els albergs estan al 90% de la seva capacitat, almenys ho estaven al mes de maig, davant del 30% de fa un any. Qualsevol nou augment inesperat de les arribades al país per la frontera col·lapsaria ràpidament el sistema, diuen els operadors. “Com més a prop arribin al 100%, menys capacitat tindran d’enfrontar-se a qualsevol imprevist”, diu Mark Greenberg, que va supervisar l’atenció als nens immigrants sota el govern del president Barack Obama.

L’administració Trump va voler afrontar ahir mateix el problema i va anunciar que triplicaria la mida del campament temporal aixecat a Tornillo, Texas, per albergar fins a 3.800 nens fins a final d’any. Defensors dels immigrants i alguns congressistes van reaccionar a l’anunci amb indignació, al·legant que les condicions són dures en aquestes grans instal·lacions desbordades.

Tres cops més car que l’alberg

Instal·lacions com la de Tornillo també són més cares de gestionar, diu Rosa DeLauro, representant demòcrata de Connecticut al subcomitè del Congrés que finança el programa d’acollida. Segons diu, els campaments costen uns 750 dòlars (642 euros) per dia i nen, tres cops més que l’alberg. “Augmentes el cost i perllongues el trauma dels nens”, deia.

El sistema d’acollida es va posar sota escrutini aquest estiu, quan més de 2.500 nens separats dels seus pares van ser allotjats en refugis contractats pel govern federal seguint la nova política de tolerància zero amb la immigració. Però aquests nens només eren una fracció del nombre total de nens que actualment estan detinguts.

Històricament, els nens classificats com a “no acompanyats” van a viure amb “patrocinadors”, que és com s’anomenen els familiars o amics de la família que ja viuen als EUA i que han de ser investigats per l’administració per obtenir l’aprovació. Però les noves dades mostren que aquesta acollida s’ha reduït en gairebé dos terços des de l’any passat. El procés d’aprovació d’aquests familiars s’ha allargat perquè ara l’administració Trump els demana empremtes dactilars, per compartir les seves dades amb les autoritats d’immigració. La majoria d’ells també acostumen a ser immigrants indocumentats, que amb aquest nou sistema també s’arrisquen a ser deportats.