Trump i la pirateria moderna a la guerra de les mascaretes

“Ha sigut un acte de pirateria moderna”. Així definia divendres el ministre de l’interior de l’estat de Berlín, Andreas Geisel, el que estan fent els Estats Units amb la distribució global de les mascaretes que poden protegir del contagi del covid-19. Segons denunciava el responsable alemany, un avió que transportava 200.000 mascaretes FFP2 i FFP3 comprades per la capital alemanya a la multinacional nord-americana 3M va ser interceptat a Tailàndia i el material confiscat no va arribar mai al destí. “Això no se li fa a un aliat. Fins i tot en èpoques de crisi global no s’haurien de fer servir mètodes de l’oest salvatge”, va reblar el dirigent socialdemòcrata. Segons el relat de Berlín -que la companyia desmenteix- un productor xinès de 3M havia lliurat el producte, però l’empresa va aturar l’enviament davant les pressions de l’administració nord-americana perquè no portin material a tercers països.

I els alemanys no són els únics que denuncien aquesta competició ferotge entre països que -a més de no tenir cap lògica sanitària (si no s’actua bé en els focus el virus s’escampa sense control)- ha provocat una escalada de preus. La conservadora Valérie Pécresse, presidenta de la regió de l’Illa de França que inclou París, s’ha referit a la cursa desaforada per aconseguir el material com una autèntica “caça del tresor”. “Vaig trobar un estoc disponible i els americans -no em refereixo al govern, però eren americans- ens van deixar fora: van oferir el triple i pagant per avançat. Jo no puc fer-ho, això: estic gastant els diners dels contribuents i només puc pagar una comanda després d’haver-ne comprovat la qualitat”, va relatar a la cadena francesa BFMTV. La política francesa ha reconegut que va ser gràcies a les gestions de xinesos residents a la regió de París que va aconseguir 1,5 milions de mascaretes.

3M va dir divendres que l’administració Trump li havia reclamat que augmentés els enviaments de mascaretes als Estats Units des de les seves fàbriques a l’estranger i que aturés les exportacions al Canadà i l’Amèrica Llatina. L’empresa reconeix que això té “greus implicacions humanitàries” si s’aturen els enviaments destinats a personal sanitari, i que a més la mesura pot fer que els altres països deixin d’exportar mascaretes als Estats Units.

En la llei del lliure mercat, també funcionen els canals personals. Els amos del New England Patriots, de la lliga de futbol americà, van posar l’avió de l’equip a disposició del governador de Massachusetts per portar des de la Xina 1,2 milions de mascaretes. El consolat xinès va estar obert dia i nit per tramitar la paperassa.