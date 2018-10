Trump prepara noves mesures antiimmigració

Davant l’increment de famílies d’immigrants que arriben als Estats Units i a dues setmanes de les eleccions legislatives de mig mandat, Trump s’està plantejant un paquet de noves polítiques per dissuadir els immigrants llatinoamericans de viatjar cap al nord. Els plans inclouen des d’una nova modalitat de la tan criticada separació dels nens immigrants dels seus pares fins a unes condicions d’asil més restrictives.

La patrulla fronterera va detenir al setembre 16.658 persones que travessaven la frontera en família, una xifra rècord, segons dades obtingudes pel New York Times. El nombre total de famílies que van entrar al país fins al 30 de setembre del 2018 va superar els 100.000 per primer cop en la història recent. Més famílies que mai, malgrat que el nombre total de persones que creuen la frontera, inclosos adults i nens sols, es manté per sota del de finals de la dècada de 1990 i principis de la del 2000.

La setmana passada Trump va deixar anar la seva ira davant la notícia que una caravana de 4.000 sol·licitants d’asil hondurenys es dirigia cap als EUA. A Twitter va amenaçar de portar l’exèrcit a la frontera i tancar-la si Mèxic no aturava l’“atac” dels immigrants.

Poc després que el president Trump es veiés obligat al juny a aturar la separació dels nens immigrants dels seus pares a la frontera va arrancar una sèrie de reunions intenses a porta tancada entre funcionaris del departament de Seguretat Nacional, el departament de Justícia, la Casa Blanca i el departament d’Estat. Els arquitectes d’aquesta política de separació familiar han estat treballant per buscar alternatives, segons fonts pròximes. El seu objectiu és anunciar un pla abans de les eleccions del 6 de novembre que no tingui els inconvenients legals que van paralitzar els intents anteriors de l’administració d’aturar les arribades.

Opció binària

La mesura de què més es parla seria una variant de la política de separació familiar: els pares es veuran obligats a triar entre abandonar voluntàriament els seus fills en cases d’acollida o quedar-se amb ells a la presó. Aquesta última opció requerirà que els pares renunciïn al dret dels infants a ser alliberats d’una detenció en un termini màxim de 20 dies. L’objectiu d’aquesta opció, coneguda com a “opció binària”, seria “maximitzar la dissuasió i les conseqüències per a les famílies”, segons fonts pròximes al debat.

Amb tot, el departament d’Interior va advertir al grup de treball que la mesura podria suposar problemes logístics: la majoria de pares optarien per quedar-se amb els fills i les instal·lacions de detenció familiar es quedarien aviat sense espai.

Una altra idea damunt la taula és accelerar els casos legals de famílies i processar-los abans, amb l’esperança que corri la veu a l’Amèrica Central que se’ls deportarà ràpidament.

El grup de treball també està considerant endurir la petició de proves per concedir l’asil -ja s’han endurit amb Trump- per descartar més famílies ja en la primera fase del procés: l’entrevista que ha d’acreditar una “por creïble” a tornar al teu país. Les dues últimes idees que es discuteixen són l’extensió de l’ús dels monitors de turmell GPS i la detenció immediata de qualsevol que tingui ordre de deportació per assegurar-se que abandona el país.

Katie Waldman, portaveu de Seguretat Nacional, va dir en un comunicat que “davant l’absència d’acció del Congrés, el departament està examinant totes les opcions per assegurar la frontera”. Amb les eleccions d’aquí a menys de tres setmanes, Trump i els candidats conservadors estan ansiosos per animar els seus votants amb una nova política de línia dura sobre immigració.

Trump va fer ahir un míting de campanya a Texas a favor del senador Ted Cruz, que dona suport a les polítiques d’immigració de l’administració i que s’enfronta al difícil desafiament del demòcrata Beto O’Rourke, que ha demanat una política fronterera més compassiva i s’oposa al mur de Trump. “Mai no permetrem que Texas es converteixi en Veneçuela”, va dir Trump sobre O’Rourke a Twitter. A Arizona, l’estat fronterer que també té eleccions a governador al novembre, les enquestes mostren que la immigració és, de lluny, el tema més important per a la majoria dels conservadors, mentre que només ho és per a una petita minoria de demòcrates.

Càstig a Guatemala, Hondures i el Salvador

Donald Trump va amenaçar ahir de “retallar o reduir dràsticament” l’ajuda exterior que ofereix a Hondures, el Salvador i Guatemala per no haver aturat la caravana d’immigrants que va sortir cap als EUA fa dies i que ja ha arribat a Mèxic. Els 2.000 membres encara actius de la caravana van arribar ahir a la ciutat mexicana de Tapachula després de superar les exigències migratòries imposades per Mèxic i travessar el pas fronterer de Ciudad Hidalgo. Els queden almenys 2.000 quilòmetres més a peu fins a la frontera dels EUA.