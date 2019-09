Trump al president d'Ucraïna: "Necessito que ens facis un favor"

Més clar, l'aigua. La publicació de la transcripció de la trucada entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, deixa clar que el nord-americà li va demanar en diverses ocasions com un "favor" que Ucraïna iniciés una investigació anticorrupció contra l'exvicepresident Joe Biden, de moment principal rival demòcrata de cara a les presidencials del 2020.

A més, Trump li va oferir repetidament a Zelenski la col·laboració del seu fiscal general, William Barr, i del seu advocat personal, Rudy Giuliani. És a dir, el president dels Estats Units va posar la seva pròpia administració al servei d'un altre país amb el suposat propòsit de beneficiar-se electoralment si d'aquí obtenia material comprometedor sobre Biden.

La Casa Blanca ha desclassificat aquest dimecres el document que recull la reconstrucció aproximada de la conversa entre els dos dirigents el passat 25 de juliol, una trucada que forma part de la denúncia anònima d'un membre de la intel·ligència nord-americana que va alertar els seus superiors de la gravetat del contingut. De la filtració publicada el cap de setmana ja se'n derivava una "promesa" de Trump a un dirigent estranger. En la transcripció, però, no hi ha un clar 'quid pro quo' entre els dos dirigents. Donald Trump no treu a col·lació en cap moment l'ajuda militar a Ucraïna, que havia congelat dies abans de parlar amb Zelenski. S'havia especulat que el desbloqueig d'aquest ajut seria la moneda de canvi que Trump hauria ofert a Zelenski perquè es comprometés a investigar Joe Biden.

En canvi, sí que es pot llegir com el president dels Estats Units li recorda el valor de l'ajut econòmic i militar de Washington i li ofereix reunir-se "quan vulgui" a la Casa Blanca, i ho fa just després que l'ucraïnès es comprometi a complir i a situar un fiscal de la seva confiança al capdavant de la investigació. Tot i que, en aparença, Trump no va mercadejar amb Zelenski l'ajuda dels Estats Units, els líders demòcrates dels comitès de la Cambra de Representants encarregats d'estudiar els possibles delictes del president han emès un comunicat per aclarir que "no es requereix el 'quid pro quo' per trair" el país. Segons la seva lectura, "Trump va demanar ajuda a un govern estranger per interferir" en les eleccions, i només "això és suficient traïció".

El to de la conversa i les peticions de Donald Trump al president d'Ucraïna van ser considerats tan preocupants que l'inspector general d'Intel·ligència, Michael Atkinson, va remetre la denúncia anònima al departament de Justícia perquè creia que podrien ser constitutives de delicte. La divisió criminal del departament, liderada pel fiscal general, William Barr, el mateix de qui Trump ofereix els serveis a Zelenski, ha conclòs el contrari.

A més, el director nacional d'Intel·ligència en funcions, Joseph Maguire, va impedir que, com exigeix la llei, la denúncia i el seu contingut es comuniquessin al Congrés, una de les qüestions que han portat la presidenta de la Cambra de Representants, la demòcrata Nancy Pelosi, a anunciar l'inici d'un procés d''impeachment'.

Per a Donald Trump, la publicació de la transcripció és la prova que "no hi va haver pressió" al president d'Ucraïna i que, amb l'obertura del procés d''impeachment', es repeteix la situació de la investigació del Russiagate: "la caça de bruixes més gran de la història". Trump ha acusat la premsa d'informar de manera "corrupta" i d'haver-se "inventat" una trucada "que havia de ser infernal i ha acabat per no ser res".

Tres vegades

La transcripció registra com Donald Trump va insistir fins a tres vegades que Barr i Giuliani es posarien en contacte amb Zelenski per ajudar en la investigació. En un moment de la conversa, Trump es refereix a Joe Biden i al seu fill, que va treballar fins fa uns mesos en una empresa gasística ucraïnesa. "Es parla molt del fill de Biden i que Biden va fer caure el fiscal, i molta gent vol saber-ne més", li deixa anar el president nord-americà a Zelenski. "Tot el que puguis fer amb el fiscal general seria genial", remata Trump, que es refereix amb això al presumpte conflicte d'interessos entre Joe Biden, el seu fill Hunter i Ucraïna.

Hunter Biden va començar a treballar en aquesta empresa el 2014, coincidint en el temps amb els freqüents viatges del seu pare a Ucraïna per negociar amb el govern de Petró Poroixenko, sorgit després de la caiguda i fugida a Rússia del president Víktor Ianukóvitx. El mateix Joe Biden va explicar al seu dia que, per lliurar 1.000 milions de dòlars en ajudes a Ucraïna, els Estats Units van exigir al seu govern la destitució d'un dels fiscals, Víktor Shokin, al qual l'administració Obama considerava negligent en la lluita contra la corrupció. La sospita airejada per Trump és que l'exvicepresident estava interessat en acabar amb la carrera de Xokin perquè no investigués el seu fill. La seva teoria, però, no se sustenta amb cap prova.