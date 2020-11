Trump diu que Biden va guanyar però insisteix que no li reconeix la victòria

"Només ha guanyat als ulls dels mitjans de notícies falses. No concedeixo RES! Encara tenim molt de camí al endavant. Han estat unes ELECCIONS MANIPULADES!" Amb aquesta piulada el president Donald Trump intentava desfer l'enrenou que ell mateix havia desencadenat a Twitter amb un escrit anterior en què deia que Joe Biden havia guanyat.

"Ha guanyat perquè les eleccions han estat manipulades", deia el primer tuit que, tot i mantenir la seva teoria conspiratòria sobre un frau electoral desmentit pel seu mateix govern, era la primera vegada que admetia d'alguna manera que el demòcrata era el guanyador de les eleccions.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020



Dues hores i quinze tuits i retuits presidencials després, va haver de fer l'aclariment: "No concedeixo res!"

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Les demandes judicials presentades pel seu equip contra el recompte en uns quants estats fins ara han estat infructuoses, i el seu mateix departament de Seguretat va emetre un comunicat divendres per dir que les eleccions presidencials havien estat "les més segures de la història" i que "no hi ha cap evidència" de vots esborrats o canviats, com Trump s'entesta a denunciar.

Joe Biden ha guanyat 306 vots electorals, molts més dels 270 que calen per arribar a la presidència, i ha guanyat també en el vot popular amb més de cinc milons més que Donald Trump.