Tunísia: màxima tensió després de tres nits de protestes contra l'austeritat

L'onada de protestes que va esclatar la setmana passada a Tunísia contra les mesures d'austeritat del govern no es desinfla. En el tercer dia de protestes, aquest dimecres a la nit hi ha hagut nous xocs entre manifestants i policia en diverses poblacions.

En el setè aniversari de la revolució que va fer caure el dictador Ben Ali i va desfermar l'onada de canvi al món àrab, Tunísia viu l'efervescència de la protesta social, incendiada per l'increment d'impostos i les mesures d'austeritat previstes en la llei del pressupost del 2018. En un context de malestar social crònic, els joves i aturats de les poblacions perifèriques protagonitzen les protestes, frustrats per la manca de sortida. La revolució va fer caure la dictadura, però no el seu sistema econòmic. De fet, l'actual govern conservador, on es destaca el retorn de membres de l'antic règim, no té ni tan sols el marge d'augmentar la despesa pública per apaivagar les protestes, pels seus acords d'endeutament amb el Fons Monetari Internacional.

Les mobilitzacions estan impulsades pel moviment 'Fish Nastannau?' ('A què esperem?', en dialecte tunisià), que reclama la retirada de la llei de pressupostos, que s'aturi l'alça de preus de productes bàsics i que el govern garanteixi feina per a almenys un membre de cada família pobra.



Aquest mapa difós pel portal de notícies Nawaat il·lustra l'extensió de les protestes:

540x306 Mapa de les protestes al portal tunisià Nawaat Mapa de les protestes al portal tunisià Nawaat

A Siliana, al nord del país, on ja s'havien donat importants moviments de protesta social els últims anys, la policia ha fet servir gasos lacrimògens i els joves han llançat pedres i còctels molotov contra la policia i han intentat ocupar un tribunal al centre de la ciutat. També hi ha hagut enfrontaments a Kasserine, a l'interior del país, on els joves han intentat bloquejar la carretera encenent pneumàtics. A la ciutat de Teboruba, a 30 quilòmetres de Tunis i on un home va morir en una protesta la nit de dilluns, les manifestacions també han estat reprimides amb gasos lacrimògens. Alguns barris de la capital, Tunis, també han estat escenari d'aldarulls.



El primer ministre, Ioussef Chahed, ha menyspreat les protestes com a "actes de vandalisme" i ha acusat el Front Popular, principal partit d'esquerres oposat al pressupost, d'estar al darrere dels aldarulls. La nit de dimarts a dimecres 237 joves han estat detinguts i 49 policies han resultat ferits, segons el ministeri de l'Interior. El govern no ha donat xifres de ferits entre els manifestants. L'exèrcit s'ha desplegat per protegir els edificis governamentals, els bancs i les oficines de correus. Diumenge hi ha previstes les manifestacions de commemoració del setè aniversari de la caiguda de Ben Ali, el 14 de gener del 2011.