Turquia té proves que Riad va matar el periodista Khashoggi

El govern turc ha assegurat a diversos funcionaris dels EUA que disposa de gravacions de vídeo i àudio que demostren que el periodista Jamal Khashoggi va ser assassinat al consolat de l’Aràbia Saudita a Istanbul, segons van revelar ahir diversos mitjans anglosaxons. En les gravacions quedaria clar que Khashoggi, columnista del Washington Post crític amb el govern saudita, va ser detingut al consolat per un equip de seguretat, que després el va matar i en va fer desaparèixer el cos, segons el diari nord-americà, que citava com a fonts funcionaris turcs i nord-americans.

Exiliat als Estats Units des de fa un any, l’últim cop que se’l va veure, el 2 d’octubre, Khashoggi va entrar al consolat saudita a Istanbul per recollir un certificat de divorci que necessitava per casar-se amb la seva actual parella, que és l’únic testimoni directe de la desaparició. Una setmana després, Riad acceptava que les autoritats turques -que asseguren que el periodista va morir dins el consolat a mans d’un equip que s’havia traslladat expressament a la ciutat turca per assassinar-lo- inspeccionin la delegació diplomàtica.

“Se sent com va ser torturat”

L’enregistrament d’àudio de què disposa Turquia proporcionaria “algunes de les proves més evidents i espantoses” que l’equip saudita és responsable de la mort de Khashoggi, segons el diari. “La gravació de veu des de l’interior de l’ambaixada exposa el que li va passar a Jamal quan hi va entrar”, va dir una font coneixedora de la gravació i que no va voler revelar la seva identitat, atesa la naturalesa “extremadament sensible” de la informació d’intel·ligència. Segons aquesta font, “es pot sentir com va ser interrogat, torturat i després assassinat”.

La setmana passada, amics de Khashoggi van assegurar que tenien la certesa que el periodista havia sigut assassinat al consolat saudita, i fins i tot que el seu cadàver va ser trossejat i tret de l’edifici amb maletes. Les autoritats turques s’han fet càrrec de la investigació. El president nord-americà, Donald Trump, es va mostrar ahir reticent a sancionar l’Aràbia Saudita per la desaparició de Khashoggi i va dir que “no seria acceptable” suspendre cap venda d’armes.