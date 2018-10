La UE demana a Itàlia que reformi els seus pressupostos

En un pas sense precedents, la Unió Europea ha rebutjat aquest dimarts els pressupostos presentats per un dels seus estats membres. La Comissió ha demanat a Itàlia que presenti un nou esborrany de comptes per al 2019, després de confirmar que l'executiu de Roma no té cap intenció de canviar el presentat fins ara, que incompleix les normes comunitàries perquè fixa un objectiu de dèficit del 2,4%, per sobre del permès.



"Per primera vegada la Comissió està obligada a demanar a un país de l'eurozona que revisi el seu pla pressupostari", ha dit el vicepresident de la CE per a l'Euro, Valdis Dombrovskis, en una roda de premsa després de la reunió dels comissaris per abordar la qüestió.

El govern italià té ara tres setmanes per remetre un projecte de pressupostos actualitzat a la UE.



Segons Dombrovskis, les clarificacions aportades per Roma "no van ser convincents" per canviar la conclusió comunitària que hi ha un "incompliment particularment greu" de les recomanacions que Brussel·les va fer al país. "El Govern italià està anant oberta i conscientment contra els compromisos que va fer ell mateix i amb altres estats membre", ha dit.