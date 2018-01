Ultimàtum de Trump a la UE per salvar l’acord nuclear amb l’Iran

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat quatre mesos de coll a la UE per salvar l’acord nuclear amb l’Iran, que rebutja obertament. La Casa Blanca va acceptar ahir confirmar la suspensió de les sancions econòmiques al país persa en virtut de l’acord signat el 2015, que garanteix el control sobre el seu programa energètic per evitar que desenvolupi armament nuclear.

Les sancions queden congelades 120 dies més, però en aquest període el president nord-americà vol negociar un nou acord amb la UE que estableixi més condicions al règim dels aiatol·làs. “A partir d’ara hi ha dos camins: o s’arreglen els desastrosos errors de l’acord o els Estats Units ens en retirarem”. I adverteix a la UE que no dubti de la seva paraula: “Aquells que per qualsevol motiu decideixin no treballar amb nosaltres estaran al costat de les ambicions nuclears del règim iranià i en contra del poble de l’Iran i les nacions pacífiques del món”.

L’amenaça és vàlida tant per a la UE, que s’ha apuntat amb l’acord una de les poques victòries de la seva diplomàcia internacional, com per als congressistes que hi són favorables. El text va ser signat a la ciutat de Viena pels cinc membres permanents del Consell de Seguretat de l’ONU (els Estats Units, França, la Gran Bretanya, la Xina i Rússia), a més d’Alemanya i la Unió Europea.

El Congrés nord-americà obliga el president a ratificar periòdicament que l’Iran respecta el pacte i a explicitar que les sancions continuen suspeses, cosa que Trump va fer ahir, advertint que era l’última vegada. En canvi, el departament del Tresor va imposar noves sancions contra 14 dirigents per “violacions dels drets humans”. Trump ha deixat clar que vol recuperar els aliats naturals dels Estats Units al Pròxim Orient: Israel i l’Aràbia Saudita, els arxienemics de l’Iran. Ara ha posat el rellotge en marxa.