El pacte migratori trenca el govern belga: els nacionalistes flamencs sortiran de la coalició

El discurs antiimmigració que cada vegada s'estén més arreu d'Europa ha trencat el consens del govern de Bèlgica. L'executiu del país està conformat per una coalició de quatre partits, entre els quals els nacionalistes flamencs de la N-VA són una de les forces majoritàries. L'última setmana aquest partit ha començat una campanya en contra del pacte mundial de l'ONU per a la protecció de migrants i refugiats, que s'ha de ratificar dilluns a Marràqueix. El primer ministre belga, Charles Michel, ha convocat aquest dissabte a la tarda una reunió del consell de ministres extraordinària per abordar la qüestió i ha comparegut per anunciar que es manté en la posició inicial i que viatjarà dilluns al Marroc malgrat l'oposició de la N-VA. Ha donat per fet que l'N-VA abandonarà l'executiu i ha anunciat que prepara ja els nous nomenaments.

Divendres el primer ministre belga va forçar una votació parlamentària sobre la qüestió per buscar més suports i mirar d'aïllar i pressionar la N-VA –partit que dona suport a l'independentisme català–. Michel es va veure reforçat per una majoria parlamentària alternativa i va deixar clar que signaria l'acord i els seus socis de coalició nacionalistes flamencs no van aclarir si marxarien o no del govern si es produïa. Però Michel ha pres la iniciativa aquest dissabte en veure que la pressió dels flamencs continuava i ha donat per sentenciada la coalició vigent.

Aquest dissabte, però, la N-VA ha convidat al Parlament flamenc la política francesa d'extrema dreta Marine Le Pen i l'exdirector de campanya de Donald Trump Steve Bannon per debatre precisament sobre immigració. El debat ha servit per escalfar l'ambient i perquè la N-VA s'hagi vist reforçada en la seva posició. Més tard, el govern federal ha convocat una reunió extraordinària que ha acabat amb el govern penjant d'un fil.

Als de regering ons land wil binden in Marrakesh, dan zullen wij dat niet aanvaarden. @CharlesMichel zal dan morgen in Melsbroek opstijgen als premier van de Zweedse regering, maar hij zal landen als premier van een Marrakesh-coalitie. pic.twitter.com/66iQIz2aYw — N-VA (@de_NVA) December 8, 2018

Michel ha insistit que la decisió de firmar el pacte ja s'havia pres al setembre i que mantindrà el compromís. "Al Parlament, la casa de la democràcia, una majoria ha donat suport al pacte. És evident que no hi ha consens per complir amb aquest compromís dins el govern federal", ha reconegut Michel, que, tot i això, se sent legitimat pel Parlament per anar-hi.



Això sí, com que la N-VA ja ha avançat que abandonarà el govern si ho fa, Michel ha constatat la pèrdua d'aquesta majoria, els ha agraït la feina conjunta feta fins ara i ja ha avançat que proposarà una trobada de ministres per escollir els substituts.

Op https://t.co/PO62CZ0gQY leggen we onze 5 voornaamste bezwaren tegen het VN-migratiepact verder uit, met daarbij de originele tekst en wat dit betekent voor onze samenleving. Oordeel zelf. pic.twitter.com/VFYP1Evu7t — N-VA (@de_NVA) December 8, 2018

Malgrat que el pacte de l'ONU "no és vinculant", els nacionalistes flamencs, per boca del seu líder, Bart De Wever, han continuant enviant missatges contraris a l'acord mundial, que critiquen perquè creuen que dona nous drets a les persones migrants, a les quals acusen d'abusar dels sistemes públics de la Seguretat Social, entre d'altres.

Amb la decisió de Michel, cau el govern actual però Bèlgica evita situar-se al costat de països com els EUA, Hongria, Polònia, Àustria o Bulgària (entre d'altres), que han decidit no firmar l'acord pels mateixos motius que esgrimeix la N-VA.