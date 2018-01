Els grecs es mobilitzen contra la retallada del dret de vaga

El transport públic a Atenes ha quedat totalment paralitzat aquest dilluns en la vaga general contra l'últim paquet de reformes pactades entre el govern d'Alexis Tsipras i els creditors internacionals. En les manifestacions a la plaça Sintagma hi ha hagut enfrontaments amb la policia, que ha llançat gasos lacrimògens. A la tarda el trànsit aeri quedarà interromput durant tes hores per l'aturada parcial dels controladors. Les protestes han de continuar fins a la nit. El parlament votarà una llei de més de 400 articles i 600 pàgines que els diputats amb prou feines han tingut una setmana per estudiar. Entre les mesures d'"emergència" es preveu limitar el dret de vaga i un sistema electrònic per accelerar les execucions d'hipoteques i altres deutes. Tsipras al·lega que cal fer un últim esforç perquè Grècia pugui sortir de la intervenció econòmica dels creditors aquest any.

El govern de Syriza ha acceptat l'exigència de les institucions internacionals d'augmentar el quòrum necessari per convocar una vaga del 20 al 50% dels afiliats reunits en assemblea i al corrent de pagament de la quota sindical. La mesura afecta les vagues a escala local i sectorial, però no les vagues generals convocades per les centrals sindicals. "El dret de vaga es va guanyar amb sang i suor fa més de 30 anys", explica Odysseus Trivalas, president del sindicat del sector públic, al diari britànic 'The Guardian'. "Serà impossible a la pràctica que els treballadors a les fàbriques facin sentir la seva veu. Diuen que estem a punt de sortir del forat, però ningú es creu que la seva butxaca millori en els pròxims 20 anys. La llei és totalment antidemocràtica i una forma d'esclavitud moderna". En els últims 8 anys de pla de xoc d'austeritat, els grecs han protagonitzat més de 50 vagues generals, amb seguiments desiguals però importants.

Les execucions hipotecàries electròniques, que es poden fer des de novembre, es convertiran segons la llei en l'únic procediment possible per agilitzar els procediments dels bancs contra els que no puguin afrontar el pagament de la hipoteca i permetran evitar les concentracions de protesta als jutjats. El govern també es planteja executar així els deutes fiscals.

L'únic argument d'Alexis Tsipras i el seu equip per justificar la llei davant dels seus mateixos diputats i davant dels grecs és que aquesta serà l'última. Si la llei s'aprova, l'Eurogrup, en la reunió de dilluns vinent, hauria d'alliberar l'últim tram del tercer rescat del país, el del 2015. El govern grec ha parlat de 4.500 milions d'euros, que li haurien de permetre passar fins a l'agost, quan expira el tercer rescat. Atenes vol una "sortida neta" del rescat, però el problema fonamental, la magnitud del deute (320.000 milions; és a dir, el 180% del PIB, que l'FMI considera insostenible), continua sense tenir resposta.

Alguns analistes apunten que ha arribat l'hora de deixar d'escanyar els grecs. Toni Barber, editor europeu de 'Financial Times', ho resumeix així: "Síria està en flames, l'extremisme islàmic s'escampa més enllà del Nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. Grècia apareix com un pilar d'estabilitat al Mediterrani Oriental. També hi ha una mena de "fatiga grega". Després de 8 anys esgotadors, els europeus volen abandonar el protectorat econòmic 'de facto' sobre Grècia i avançar cap al repte més important de la integració de l'eurozona. Tenen un afany irrefrenable de proclamar que la saviesa, la generositat i la fermesa europea han convertit Tsipras d'agitador populista a implementador de l'ortodòxia de l'eurozona".

Per a Tsipras és clau recuperar la sobirania econòmica donada la creixent impopularitat de Syriza, que segons una enquesta publicada aquest cap de setmana va 10 punts per darrere de Nova Democràcia, el partit de la dreta tradicional, que frega el 29% d'intenció de vot.

Mentrestant, a Atenes, continua l'agitació al carrer. El president del sindicat de treballadors del metro, SELMA, Spyros Revydis adverteix: "Demà ens tornarem a reunir per donar continuïtat a la vaga i veurem si el govern ens posa a la presó".