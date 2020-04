Wuhan revisa a l'alça el balanç de morts un 50% i l'eleva a 3.869

L'equip que lidera la gestió del brot de la ciutat xinesa de Wuhan, on es va originar la pandèmia de covid-19, ha revisat el balanç de morts, que s'ha elevat un 50%, de 2.579 a 3.869. L'actualització arriba després que durant setmanes s'hagin qüestionat les xifres oficials, un cop vista l'experiència de la mortalitat de l'epidèmia en altres països.

Les autoritats han justificat el canvi perquè s'hi han pogut incloure ara els pacients que no van arribar als hospitals i també s'han resolt els errors o omissions en la comunicació de dades per part dels centres mèdics, que estaven desbordats en el pic de l'epidèmia. També han recordat la dificultat de centralitzar tota la informació que provenia dels hospitals privats o dels de campanya que van funcionar temporalment.

Segons l'agència estatal de notícies Xinhua, el govern municipal de Wuhan ha revisat també a l'alça el nombre total de casos de coronavirus, tot i que el percentatge d'augment és menor: 325 casos més fins als 50.333 enfront dels 50.008, dels quals havia informat la Comissió Nacional de Salut hores abans.

El centre de control de l'epidèmia va muntar a finals de març un grup per fer el tractament de les dades que ara ha donat els seus resultats. "El que queda darrere de l'epidèmia són les vides i la salut de les persones, així com la credibilitat del govern", ha dit un funcionari, que ha considerat "oportuna" la revisió de les xifres perquè "entre altres coses, mostra respecte per a cada vida".