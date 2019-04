La Xina controlarà l’exportació i el comerç de fentanil

El govern de la Xina va anunciar ahir que posa sota control totes les variants del fentanil, un medicament per al dolor 50 cops més potent que l’heroïna i que està al cor de la crisi d’opiacis que viuen els Estats Units. La mesura, que es farà efectiva l’1 de maig, dona compliment a l’acord assolit entre el president dels EUA, Donald Trump, i el de la Xina, Xi Jinping, durant l’última cimera del G-20 a Buenos Aires. El fentanil ja era a la Xina una substància classificada sota control, però el moviment d’ahir ho amplia a qualsevol dels seus derivats.

És una concessió xinesa als EUA en el marc de les negociacions obertes per la guerra comercial encetada per Donald Trump. No obstant això, Pequín insistia ahir que les suposades exportacions de fentanil des de la Xina cap als Estats Units són “extremadament limitades” i que, per tant, “falten proves” per sustentar la denúncia de Trump que la majoria d’aquest opiaci sintètic arriba al seu país des del gegant asiàtic. Experts nord-americans com l’excap científic de l’Oficina de Política Nacional de Control de Drogues, David W. Murray, també en responsabilitzen la Xina, però en les últimes setmanes ha quedat clar també l’important rol que han jugat en la crisi nord-americana farmacèutiques del país com Purdue Pharma, productora de l’analgèsic OxyContin. La família propietària, Sackler, s’enfronta ara a centenars de denúncies després que es filtrés que coneixien els efectes addictius del seu medicament i van potenciar-los.

Pequín en culpa l’estil de vida dels EUA

En la roda de premsa d’ahir per anunciar l’ampliació del control sobre la comercialització del fentanil, els responsables xinesos van culpar l’estil de vida nord-americà de la crisi dels opiacis. “Creiem que els EUA en si són el principal factor en l’abús del fentanil al país”, va dir Liu Yuejin, vicecomissionat de la Comissió Nacional per al Control de Narcòtics de la Xina. Liu va assenyalar la llarga tradició d’abús de medicaments amb recepta als EUA i va afegir: “Hi ha qui vincula el consum de drogues amb la llibertat, la individualitat i l’alliberament. Si els EUA volen acabar de veritat amb el seu problema d’abús del fentanil haurien de reforçar el seu treball intern, legal i educatiu”.