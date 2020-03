La Xina declara només 40 casos nous, la xifra més baixa des de l'inici del brot

La Xina ha declarat 40 casos nous de Covid-19 en les últimes 24 hores, la xifra més baixa des que es va declarar el brot. A la ciutat de Wuhan, on es va originar l'epidèmia, s'han pogut tancar 11 dels 16 hospitals de campanya que es van haver d'habilitar per fer front a l'epidèmia. A Corea del Sud, l'altre gran focus a l'Àsia, també hi ha bones notícies: s'han detectat 69 contagis nous, la xifra més baixa de les últimes dues setmanes. Tant Pequín com Seül, però, han advertit que no abaixen la guàrdia. L'extensió del brot s'ha traduït en fortes caigudes a les borses.

Arreu del món ja s'han superat les 110.000 infeccions, de les quals 30.000 fora de la Xina. El principal focus fora del continent asiàtic és Itàlia –amb gairebé 7.400 casos i 366 morts (dels quals 133 en un sol dia, aquest diumenge)–, on el govern ha posat en aïllament 16 milions de persones. Al Pròxim Orient la principal preocupació se centra a l'Iran, on s'han declarat 6.566 casos. A Europa s'han declarat 1.209 casos a França i 1.112 a Alemanya. Espanya, amb 673, és el setè país amb més casos del món, per davant dels Estats Units, on s'han confirmat 547 casos. Es tem, però, que puguin ser molts més, per la falta d'un sistema de salut públic d'accés universal. A Califòrnia es preparen per rebre el creuer Grand Princess, on s'han confirmat 21 casos: les autoritats han anunciat que posaran tots els passatgers i la tripulació en quarantena.

Estímuls econòmics a Alemanya

A Alemanya el govern ha anunciat un paquet d'estímuls econòmics per a les empreses que resultin afectades per l'epidèmia. L'oficina federal d'atur assumirà el 60% del salari net que deixin de percebre els treballadors que hagin de reduir la jornada a causa del brot. El règim de jornada reduïda es podrà implantar quan la malaltia afecti un 10% de la plantilla. El ministeri de Salut ha recomanat suspendre tots els actes en què s'hagin de reunir més de mil persones.