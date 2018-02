La Xina 2.0 s’imposa en l’Any Nou del gos

La Xina entra a l’any del gos amb menys petards, més compres per internet, més viatges en alta velocitat i més controls sobre la població. Un any en el qual no s’esperen turbulències polítiques com les de l’any del gall, ja que Xi Jinping ha consolidat el seu poder i l’economia ha crescut per sobre de les previsions.

Com cada Any Nou Xinès, Wang Lin torna al seu poble natal per celebrar les festes amb la família. El viatge de Pequín a la capital de la província de Shanxi, Taiyuan, dura quatre hores amb tren d’alta velocitat. Allà, Wang enllaça amb un antic tren de rodalies que en dues hores la deixarà a casa seva. Per a ella és un viatge confortable, si ho compara amb els primers que feia quan va arribar a Pequín fa vint anys i que no baixaven de les dotze hores, o amb les deu hores de trajecte, de vegades amb bitllet sense seient, per anar del seu poble a la universitat de Datong. L’experiència d’aquesta professora de 42 anys reflecteix els canvis del país. La Xina té la xarxa d’alta velocitat més gran del món, amb més de 25.000 quilòmetres, la meitat construïts entre el 2013 i el 2017, i pretén ampliar-la en més d’un 50% per al 2025.

Vacances de primavera

Es calcula que aquests dies es faran 400 milions de trajectes amb tren. El viatge de Wang és un dels 3.000 milions de trasllats que tenen lloc a la Xina entre l’1 de febrer i el 12 de març, el llarg període del Chunyun, les vacances de primavera, encara que la majoria de xinesos només tenen quinze dies de festa. La modernització també s’aplica a la venda de bitllets, que ara es fa còmodament per internet, a través del mòbil. I en noves modalitats de transport:l’Uber xinès, Didi Chuxing, ofereix des de fa dos anys servei de viatges compartits i calcula que aquestes festes farà uns 33 milions de viatges.

Wang, al contrari que milers d’immigrants, té bitllet de tornada a Pequín. La seva feina consolidada en un col·legi internacional com a professora de llengües li permet continuar vivint a la capital malgrat no tenir el desitjat hukou, el permís de residència. En canvi, milers d’immigrants “de baixa qualificació”, com els anomena l’administració, també sense dret a residència, han hagut d’abandonar Pequín per no tornar davant la pressió de les autoritats, que els han tancat comerços i han enderrocat barris sencers de construccions il·legals, on vivien.

La nova Xina també compra els regals d’Any Nou per internet, i fa que les comandes arribin directament a la destinació, encara que sigui al món rural. Fins i tot els tradicionals hongbao, sobres vermells amb diners que es regalen per desitjar prosperitat, estan sent substituïts per sobres vermells virtuals enviats a través de les plataformes de pagament WeChat o Alipay.

Una altra víctima del progrés són els focs artificials. La pólvora és un component de l’Any Nou Xinès necessari per espantar els esperits malignes. Per lluitar contra la contaminació, i en nom de l’aire net, aquest any s’han ampliat les prohibicions i a Pequín està vetat l’ús de pirotècnia dins del cinquè anell, uns deu quilòmetres a la rodona del centre. La mesura afecta 444 ciutats.

Els canvis van més enllà de la logística i afecten la seguretat. El desenvolupament de la intel·ligència artificial per controlar la població ha fet un pas més a la Xina. Coincidint amb les festes s’ha anunciat que la policia ha començat a utilitzar ulleres de reconeixement facial per atrapar delinqüents.

Reconeixement facial

La prova s’ha fet a l’estació de Zhengzhou, a la província de Henan, per on durant aquestes dates passen entre 70.000 i 120.000 passatgers al dia. Policies apostats a les entrades de les andanes amb ulleres fosques a l’estil Terminator reconeixen els passatgers. Les ulleres tenen una càmera que escaneja els rostres i un programari vinculat a una tauleta que busca coincidències en la base de dades de sospitosos.

La prova sembla que ha sigut un èxit: en els primers dies es va anunciar la detenció de set delinqüents fugitius per delictes de robatori i 26casos de documentació falsa. En altres ciutats el reconeixement facial ja s’havia provat amb càmeres fixes per detectar infractors de trànsit, però és la primera vegada que s’utilitza per identificar delinqüents en temps real en un espai públic. Si alguna cosa sembla que no canviarà, al contrari, ja que es reforçarà durant l’any del gos, és el fort control de l’estat sobre la població.

Bons auguris econòmics

El govern xinès afronta l’any del gos amb certa tranquil·litat. XiJinping ha sortit reforçat del Congrés del Partit Comunista i el seu poder és incontestable. A més, en el pla internacional, Xi trepitja fort i és vist com un actor responsable, sobretot comparat amb Donald Trump. S’espera que durant el nou any la lluita contra la corrupció continuï, com demostra la recent acusació de Sun Zhengcai, exmembre del buró polític i excap del partit a Chongqing, per suborn.

L’economia ha crescut el 2017 un 6,9%, la millor dada des del 2010. Aquest any el govern seguirà controlant les inversions de les empreses a l’estranger per combatre la fugida d’actius. Alhora, les friccions comercials amb els Estats Units es mantindran. Pequín no renunciarà a la seva expansió al mar del Sud de la Xina, cosa que farà augmentar el seu pressupost militar i la tensió amb els veïns asiàtics.