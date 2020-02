La Xina torna a treballar amb comptagotes enmig del pànic al coronavirus

La Xina intenta recuperar una mica de normalitat amb la tornada parcial a la feina aquest dilluns, en plena crisi pel coronavirus de Wuhan. El govern permet la reobertura esglaonada d'empreses i negocis, després de l'ampliació de les vacances d'Any Nou que tenia com a objectiu mantenir a la població confinada a casa per evitar la propagació de l'epidèmia.

Grans empreses com Tesla o Ford han reprès la producció, però s'ha demanat que els empleats que puguin treballar des de casa no es reincorporin fins la setmana que ve. A les escoles i universitats, en canvi, ni tan sols hi ha una data d'obertura i des d'aquest mateix dilluns els alumnes han començat amb la formació online.

En les últimes tres setmanes l'epidèmia de coronavirus s'ha cobrat més vides que el total de morts per la SARS entre el 2002 i el 2003. A la Xina ja s'han registrat 908 morts, a més d'un a Hong Kong i un a les Filipines. Ahir diumenge es va viure una jornada especialment negra: es van comptabilitzar 97 defuncions, la xifra més alta en un sol dia des de l'inici del brot. La xifra de nous contagis també va repuntar per sobre dels 3.000 casos, la majoria a la província de Hubei, on el nombre de contagis superaria ja els 30.000. De moment el total de casos diagnosticats a la Xina és de 40.171 i, d'aquests, uns 6.500 estan en estat greu.

La bona notícia és que la mitjana de nous contagis fora de la província de Hubei continua baixant. És una dada que dona esperança, perquè podria indicar que les mesures d'aïllament són efectives per controlar la malaltia fora del seu epicentre.

651x366 Xi Jinping, President de la República Popular de la Xina amb mascareta / JU PENG / XINHUA / AFP Xi Jinping, President de la República Popular de la Xina amb mascareta / JU PENG / XINHUA / AFP

Per primera vegada s'ha vist el president de la Xina, Xi Jinping, amb mascareta. Amb motiu d'aquesta tornada esglaonada a la feina, la televisió estatal ha mostrat el president visitant un barri del centre de Pequín. Protegit amb mascareta, Xi s'ha deixat prendre la temperatura i ha parlat sobre prevenció amb els treballadors d'un centre del comitè veïnal. Des del carrer ha saludat la gent que seguia la visita per les finestres dels edificis adjacents. És la primera vegada que es veuen imatges del president relacionades amb la crisi del coronavirus. Des que es va decretar la quarantena, Xi ha estat desaparegut i només se l'ha vist en reunions polítiques o amb mandataris estrangers, com el primer ministre de Cambodja.

Ventilar els recintes i no compartir taula als restaurants

Des dels governs locals xinesos s'han llançat mesures especials per garantir la recuperació de l'activitat. S'han flexibilitzat els horaris de transport i s'han impulsat noves normatives de prevenció. Entre altres coses, s'exigeix ventilar regularment els recintes i prescindir dels sistemes centralitzats d'aire condicionat, que poden ajudar a propagar la malaltia. Per exemple, en ciutats com Pequín o Xangai s'aconsella que als menjadors les taules no siguin compartides per més de tres persones.

Als carrers de la capital s'hi ha començat a veure una mica de vida, malgrat que totes les cares s'amaguen darrere una mascareta. A més dels supermercats, alguns negocis com immobiliàries, tintoreries o botigues de roba han començat a aixecar la persiana. La majoria dels restaurants continuen tancats i molts només obren per oferir menjar per emportar. La pujada de temperatures permet mantenir les portes obertes per facilitar que l'aire circuli, que és una de les recomanacions de prevenció de la infecció.

El trànsit ha augmentat lleugerament, tot i que lluny de l'aparença d'un dia normal. Al metro també s'ha notat més afluència que en dies anteriors, però l'administració ha informat que hi havia una caiguda d'almenys un 50% sobre la mitjana d'un dia normal. S'ha alertat, per missatges de mòbil, que no es permet l'entrada sense mascareta.

Aquest dilluns al matí el portaveu d'exteriors, Geng Shuang, ha confirmat en roda de premsa que entre els contagiats a la Xina hi ha 27 estrangers, dos han mort –un ciutadà dels Estats Units i un altre del Japó–, tres han estat donats d'alta i la resta continuen en quarantena i sota tractament.

Periodista desaparegut

La indignació per la mort del metge Li Wenliang continua viva i alguns mitjans xinesos com Caixin han recollit testimonis d'altres metges que van ser denunciats per haver advertit del risc d'epidèmia. També s'ha alertat de la desaparició de Chen Quishi, un periodista independent que informava des de Wuhan a través del seu canal de YouTube i Twitter. La família de Chen ha revelat que està desaparegut des de dijous, dia de la mort de Li. El cas podria encobrir una detenció ara que el govern ha augmentat el control sobre la informació a internet.