Zuckerberg admet que Facebook "va cometre errors" en la filtració de dades

El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, ha dit aquest dimecres que la seva companyia va cometre "errors" quan van permetre que les dades sobre els seus usuaris anessin a parar a l'empresa Cambridge Analytica i ha anunciat que realitzarà canvis a la xarxa perquè no es torni a repetir.



Zuckerberg, en els seus primers comentaris des que es va revelar la filtració indeguda de les dades personals de 50 milions d'usuaris, ha dit en un 'post' a Facebook que la companyia "va cometre errors, hi ha molt per fer". "Hem de fer un pas endavant i fer-ho", ha dit.



A través d'un 'post' al seu perfil de Facebook, Zuckerberg explica que ha estat "treballant per entendre què va passar i evitar que torni a produir-se".

"La bona notícia és que les accions més importants per prevenir que això passi ja es van prendre fa anys. Però també vam cometre errors, hi ha molt més a fer i hem de fer el pas i fer-ho", diu el post.



Zuckerberg explica llavors que l'empresa creada per Aleksandr Kogan va accedir a les dades de quasi 300.000 usuaris de Facebook tot fent-los descarregar una aplicació de mòbil per fer un test. Això ho va fer el 2013, quan Facebook encara permetia, diu, la interconnexió amb les altres aplicacions de mòbil de forma que l'aplicació de Kogan va poder accedir a tota la informació d'aquelles altres apps dels usuaris i també als perfils de tots els seus amics, i va arribar a recopilar dades de fins a 50 milions de persones.



Però segons el relat de Zuckerberg, l'any 2014, Facebook ja va fer canvis que avui no permetrien a l'aplicació de Kogan fer el mateix. Amb aquells canvis, diu, cambridge Analytica "ja no hauria pogut demanar dades dels amics dels usuaris que es descarregaven la seva aplicació sense que ells mateixos ho autoritzessin". "També vam requerir als desenvolupadors [d'aplicacions] que requerissin la nostra aprovació abans de demanar als usuaris qualsevol informació sensible. Aquestes accions evitarien que qualsevol aplicació com la de Kogan fos capaç d'accedir a tantes dades avui", assegura.

Les revelacions de 'The New York Times' i 'The Guardian', a més, asseguren que totes aquestes dades de 50 milions d'usuaris van ser utilitzades per Cambridge Analytica, una empresa fundada per un milionari donant republicà i l'ex cap de campanya de Trump, Steve Bannon, per dirigir propaganda política pro-Trump de forma personalitzada en funció dels interessos de cada persona i manipular així els votants.

Zuckerberg explica que es va assabentar que Kogan havia passat aquestes dades a Cambridge Analytica a través de periodistes del 'The Guardian' l'any 2015 i que immediatament va bloquejar l'aplicació de Kogan i va requerir a ell i a l'empresa de Bannon que esborressin totes les dades dels seus registres. "Van proveir certificacions" que deien que ho havien fet, diu. "La setmana passada, vam saber per 'The New York Times', 'The Guardian' i 'Channel 4' que no havien esborrat aquestes dades com havien certificat", afegeix.



"Ha estat una ruptura de la confiança entre Kogan, Cambridge Analytica i Facebook però també una ruptura de la confiança entre Facebook i la gent que comparteix les seves dades amb nosaltres i que esperen que els protegim. I això ho hem d'arreglar", afegeix.

Entre les mesures que emprendran hi ha la d'investigar totes les aplicacions que van utilitzar Facebook abans del 2014 per recollir dades i crearan una eina que aviat apareixerà al capdavant de la pàgina de tots els usuaris perquè sàpiguen quines aplicacions s'han descarregat i a quines dades han accedit aquestes aplicacions, amb l'opció de retirar-les.