Absolt l'empresari acusat d'encarregar l'assassinat d'un periodista a Eslovàquia

Zuzana Caputova, la presidenta d'Eslovàquia, s'ha declarat estupefacta al conèixer l'absolució de l'empresari Marian Kocner, el principal processat en l'assassinat del periodista d'investigació Jan Kuciak i la seva parella, Martina Kusnirova, quan estava a punt de publicar els suposats vincles de l'anterior govern del país i aquest empresari amb la màfia calabresa. El Tribunal Penal Especial d'Eslovàquia, constituït per jutjar els casos més greus, no ha considerat cap de les proves presentades durant vuit mesos de judici contra l'empresari Marian Kocner, acusat d'haver encarregat el crim que va sacsejar el país centreeuropeu i va provocar la caiguda de l'executiu del socialdemòcrata Robert Fico. En el judici sí que ha sigut condemnat a 25 anys de presó un expolicia.

La Fiscalia acusava Kocner d'haver encarregat a uns sicaris els crims com a represàlia per la investigació que estava fent Kuciak sobre la corrupció i la delinqüència organitzada al país, cosa que situava l'influent empresari com una peça clau en la xarxa criminal, en què apareixien també polítics rellevants. De fet, l'acusat havia amenaçat en alguna ocasió el reporter en trucades telefòniques, les transcripcions de les quals es van incorporar al sumari i es van llegir a la sala de vistes. Kocner li deia al periodista que s'estava sobrepassant amb la seva feina i l'advertia que "vigilaria de prop" a ell i a la seva família.

651x366 Una fotografia recordant la parella assassinada, en un altar improvisat a Bratislava, el 2018 / VLADIMIR SIMICEK / AFP Una fotografia recordant la parella assassinada, en un altar improvisat a Bratislava, el 2018 / VLADIMIR SIMICEK / AFP

Aquesta era una manera de fer de Kocner, molt ben relacionat amb policies, jutges i polítics del govern i que tenia sota el punt de mira una dotzena de reporters que li anaven al darrere. L'empresari ha sigut objecte de diverses investigacions fiscals i fins i tot al febrer va estar pres en compliment d'una sentència per frau, tot i que actualment ja era al carrer.

De la mateixa manera, Alena Zsuzsovà, considerada la presumpta intermediària amb els assassins, ha quedat absolta, en una sentència que la Fiscalia pot recórrer a una instància judicial superior. Per contra, l'expolicia Tomas Szabo ha sigut condemnat per còmplice a 25 anys de pres.

Decepció entre les famílies

Les famílies de les dues víctimes no han pogut evitar mostrar la ràbia i el desconcert per un veredicte que consideren injust. Amb llàgrimes als ulls, Jozef Kuciak, el pare del periodista, ha assegurat: "No ens rendirem" en busca de justícia malgrat la "decepció" pel funcionament del sistema judicial.

El judici contra Kocner ha aixecat una gran expectació, després que arran dels assassinats tinguessin lloc al país les concentracions més multitudinàries des de l'anomenada Revolució de Vellut del 1989, que van acabar amb la dissolució de Txecoslovàquia i la constitució de Txèquia i Eslovàquia. Dia rere dia, milers de ciutadans van omplir els carrers de Bratislava exigint una resposta als crims i, sobretot, una reforma profunda del sistema polític.

Arran de les protestes, el primer ministre, Fico, va plegar dies després de la dimissió del seu ministre de l'Interior. La jugada de Fico buscava mantenir el govern i evitar les eleccions anticipades, però finalment la seva formació va patir un vot de càstig a les urnes i des de llavors governa una coalició amb el populista Igor Matovic al capdavant.

L'assassinat de Kuciak es va produir mesos després de l' assassinat de Daphne Caruana Galizia, la periodista maltesa executada al costat de casa seva en un cas molt semblant al del jove eslovac, ja que també investigava els lligams entre l'executiu i la màfia. En aquella ocasió el govern maltès també va acabar caient per la pressió popular i hi ha un ric empresari implicat en el procés judicial.