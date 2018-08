L’accés a les pistoles impreses en 3D irromp en el debat de les armes

A Cody Wilson el mou una obsessió per aconseguir que un dia tothom es pugui fabricar una pistola a casa. Considera que l’accés a les armes de foc és un “dret humà fonamental”, i per això en els últims cinc anys ha lluitat contra el govern dels Estats Units als jutjats per aconseguir publicar a internet els dissenys de pistoles, escopetes i rifles d’assalt de plàstic creades amb impressores de tres dimensions (3D).

Wilson, de 30 anys, va reproduir la primera pistola 3D, que va anomenar The Liberator (l’Alliberador), el 2013. Però durant anys el govern de Barack Obama li va prohibir la distribució del manual per crear aquesta arma o d’altres. Amb l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca, el seu somni ha estat molt a prop de fer-se realitat. El departament d’Estat va arribar a un acord amb Defense Distributed, l’empresa sense ànim de lucre de Wilson, a mitjans del juliol passat per posar fi a la seva demanda. Li va donar el permís per fer públic el polèmic material a partir de l’1 d’agost i el va indemnitzar pels costos legals.

Finalment, però, no va ser possible. Un jutge federal, in extremis, va bloquejar la distribució dels seus dissenys. I va qualificar el pacte entre el govern de Trump i Wilson d’“arbitrari” i “capritxós”. “És obvi que deixar que qualsevol persona -terroristes, maltractadors domèstics i malalts mentals- es pugui descarregar i imprimir armes és molt perillós i pertorbador”, va assegurar el jutge del tribunal federal de Seattle, Robert Lasnik, després d’acceptar la demanda conjunta de fiscals de vuit estats.

Una amenaça alarmant

Quan la publicació dels dissenys de pistoles 3D a la xarxa es va fer imminent, van saltar totes les alarmes a la societat nord-americana. I els activistes a favor de més control d’armes van instar els legisladors a regular l’accés aquest tipus d’armes.

Fred Guttenberg, un dels pares de les víctimes de la matança a l’institut de Florida del febrer passat, va denunciar l’acord de Wilson amb el govern de Trump dimarts passat a la televisió CNN. La mesura, va dir, és “el retrocés més gran en la seguretat pública de les persones que he vist mai”. La seva denúncia i la d’altres grups a favor de restringir l’accés a les armes, com l’Aliança Newtown -sorgida després de la massacre de 20 nens menors de set anys en una escola Sandy Hook, el desembre del 2012- van aconseguir que es congelés, de moment, el permís de Wilson. I, fins i tot, Trump va tuitejar que estava analitzant la polèmica: “Estic mirant això de vendre armes 3D. I ja he parlat amb la NRA [l’Associació Nacional del Rifle, el lobi d’armes més poderós del país]. No sembla que tingui gaire sentit”.

Les seves paraules, però, no van revelar si hi estava en contra o a favor. Ahir, la Casa Blanca va assegurar que el president nord-americà dona suport a les lleis ja existents que prohibeixen aquest tipus d’armes. I, la seva portaveu, Sarah Sanders, va criticar durament el departament de Justícia per no haver tirat endavant la demanda que hauria impedit la publicació del disseny d’armes de plàstic. “El president està content de la decisió judicial”, va explicar Sanders, i va afegir que el govern revisarà el cas.

Wilson ja ha dit que continuarà la seva lluita. El jove, que es defineix com a anarquista i defensor de la Segona Esmena -la que protegeix el dret a posseir i portar armes a la constitució nord-americana- creu que el seu litigi és un cas sobre la llibertat d’expressió.

Altres organitzacions a favor de les armes han afirmat que s’ha creat alarma social per una amenaça que no existeix avui dia. Apunten que les impressores 3D costen uns 5.000 dòlars i que la immensa majoria dels nord-americans no tenen aquest tipus d’aparells. El jutge Lasnik, però, va assegurar en la seva resolució que aquestes impressores es poden trobar en molts centres públics, com escoles.

Més de 100.000 descàrregues

Des del 2013, Wilson ha publicat diversos vídeos a la seva web en què es mostra la potència i la precisió de les armes de foc creades a través d’impressores 3D. I alguns dels dissenys que ha fet d’aquestes armes han sigut descarregats més de 100.000 cops. Els internautes ho van poder fer just abans que el govern d’Obama li ordenés la retirada dels manuals perquè violaven la llei d’exportació d’armes. Des d’Austin, Texas, ha demanat ajuda per la seva causa. Aquest nou debat sobre les armes tot just acaba de començar.

Unes armes difícils de detectar pels arcs de seguretat

Actualment hi ha una desena de dissenys de pistoles que es poden imprimir en 3D, entre elles, el tristament famós rifle d’assalt AR-15 -utilitzat en diverses de les últimes massacres als EUA-. Poden ser tan letals com les convencionals, però no duren tant.

Les armes són reutilitzables i s’imprimeixen en diverses peces que després l’usuari ha de muntar. Normalment l’únic metall de l’arma és el percutor i la bala. Per això s’ha alertat de la seva perillositat, ja que podrien no ser detectades pels arcs de seguretat.

A més, aquestes pistoles tampoc tenen números de sèrie i, per tant, no se’n podria identificar el propietari. I qualsevol persona amb antecedents penals podria imprimir-les, ja que no hauria de passar cap control de seguretat. Això sí, es necessita una impressora 3D que té un cost d’uns 5.000 dòlars.