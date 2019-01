L'aeroport de Heathrow supèn durant una hora els enlairaments per presumptes drons al voltant de la pista nord

L'aeroport de Heathrow, el de més trànsit del Regne Unit, situat a l'oest de Londres, ha suspès els enlairaments durant poc més d'una hora aquest dimarts, entre les 17.05 i les 18.20, hora local, després que s'observés la possible presència de drons al voltant de la capçalera de la pista nord. Una quarantena d'operacions s'han vist afectades. Els portaveus de la infraestructura destaquen, ara mateix, que la interrupció dels enlairaments s'ha pres com a "mesura de precaució".

We are responding to a drone sighting at Heathrow and are working closely with the Met Police to prevent any threat to operational safety. As a precautionary measure, we have stopped departures while we investigate. We apologise to passengers for any inconvenience this may cause.