Les agressions als estrangers disparen les alarmes per racisme a Itàlia

Les nombroses agressions que estan patint els estrangers a Itàlia, fins a deu casos els últims 45 dies, han fet que l'oposició hagi demanat aquest dilluns explicacions al govern. El darrer atac, que tot i que encara s'està investigant també apunta a motivacions racistes, ha sigut contra la llançadora de disc de la selecció italiana sub-23 Daisy Osakue, d'origen nigerià. A Osakue la van ferir en un ull aquest diumenge a la nit uns desconeguts que li van llançar ous des d'un cotxe.

La jove, de 22 anys, ha assegurat que els agressors segurament volien "agredir una persona de color", perquè, segons ha explicat, a la zona on va ser atacada hi ha prostitutes negres, i potser la van confondre amb una d'elles. A més, va afegir que "No vull jugar la carta del sexisme o del racisme, però la gent ha de poder sortir sense que algú l'ataqui inesperadament. Són simplement covards".

Aquest atac s'afegeix a dos episodis més de violència que es van registrar aquest diumenge: dos italians van matar a cops un marroquí que, segons van dir, era un lladre, i un senegalès va rebre una pallissa al bar on treballava.



L'exprimer minsitre i ara senador de Florència Matteo Renzi ha defensat des del seu compte de Twitter l'atleta italiana, de qui ha dit que ha sigut atacada de manera salvatge, i considera una emergència aquestes agressions contra persones "de divers color de pell".





#DaisyOsakue è una campionessa italiana. Ieri è stata selvaggiamente picchiata da schifosi razzisti. Gli attacchi contro persone di diverso colore della pelle sono una EMERGENZA. Ormai è un'evidenza, che NESSUNO può negare, specie se siede al Governo. Italia, #torniamoumani — Matteo Renzi (@matteorenzi) 30 de juliol de 2018





El seu partit, el Partit Demòcrata (PD), ha demanat al ministre de l'Interior, Matteo Salvini, que comparegui al Parlament i expliqui com pretén actuar "per erradicar aquests fenòmens, que sembla que augmenten alimentats per la propaganda racista". El secretari general del partit, Maurizio Martina, ha anunciat estan preparant per a aquest setembre una gran manifestació per respondre a aquest clima d'odi.



En canvi, diferents membres del govern italià, amb el suport del partit M5S i l'ultradretana Lliga, han negat que hi hagi una "alarma de racisme" al país. Matteo Salvini ha dit que "qualsevol agressió ha de ser castigada i condemnada", però ha qualificat de "ximpleria" que hi hagi cap emergència de racisme a Itàlia i ha acusat l'esquerra de "no haver ajudat els darrers anys permetent la immigració en massa".



L'últim informe de la comissió parlamentària italiana que investigava la intolerància, la xenofòbia i el racisme apuntava que la majoria d'italians creuen que el percentatge d'immigrants al seu país és del 30%, quan en realitat és el 8%.