Alemanya aixecarà el veto per fer vacances a l'estranger el 15 de juny

Ningú vol donar per perduda la temporada turística i això passa per continuar comptant amb els visitants alemanys, el mercat “campió del món en viatges”, en paraules del titular alemany d’Afers Exteriors, Heiko Maas. En una reunió virtual aquest dilluns, el ministre ha exposat als seus homòlegs de nou de les destinacions més habituals ( Espanya, Itàlia, Malta, Grècia, Xipre, Eslovènia, Portugal, Croàcia i Bulgària) i Àustria quines són les condicions que han de complir si volen turisme germànic.

Berlín havia recomanat als seus ciutadans quedar-se a casa els mesos d’estiu o, com a molt, fer turisme a les muntanyes austríaques. Tots dos països ja fa uns dies que han suprimit la frontera i han restablert la lliure circulació. El govern de Merkel, però, ara canvia de parer per assegurar unes vacances de sol i platja amb garanties. Maas ha obert la porta a poder aixecar la restricció de viatjar a l’estranger el 15 de juny, quan acaba l’ordre restrictiva vigent des de finals de març. Això no suposa que aquell dia podran viatjar, ha insistit el ministre.

Des de la cancelleria d’Angela Merkel ja s’ha advertit que aquest no serà un estiu típic, com demostren les imatges dels primers visitants de l’Acròpolis d’Atenes tapats amb mascaretes, en el primer dia de reobertura del monument més simbòlic de la capital grega. El coronavirus ha transfigurat la manera de moure’s i ha obligat a afegir més protocols de seguretat als que ja hi havia per viatjar.

“No es pot comptar amb una ràpida tornada al que era habitual”, ha afirmat Maas, que ha dit als seus col·legues que tothom hi ha de posar de la seva part per facilitar el trànsit. Què vol dir això? Alemanya posa preu a l’autorització de milions de turistes cap a les costes espanyoles, gregues o de Malta, per citar-ne només tres de les tradicionals destinacions, conscient que aquests països tenen una enorme dependència amb el sector turístic de temporada i estan comptant els dies que falten perquè hi arribin els primers visitants. Abans, però, ha explicat que calen canvis per facilitar el viatge.

Tots els ministres convocats en aquesta reunió virtual han acordat coordinar les condicions per aixecar les normes de confinament i els períodes de quarantena imposats per entrar al seu territori, segons assenyala un comunicat del ministeri espanyol. Aquest és, precisament, el cas d’Espanya, que la setmana passada va imposar 14 dies d’aïllament a tots els viatgers i que avui ha rebut la recriminació d’Emmanuel Macron, que ha qüestionat que aquesta sigui la mesura “més eficaç i més realista” per aturar el covid-19. França va respondre amb la mateixa iniciativa per als que creuen la frontera espanyola per una qüestió de reciprocitat però no per convenciment.

L’èxit de la campanya estival es basarà, precisament, en garantir un viatge d’anada i tornada segurs i sense haver de passar els períodes de quarantenes, però alhora també s’han de consensuar criteris tècnics sanitaris per evitar un repunt dels casos positius a la tardor.

Però, per al ministre alemany, la situació epidemiològica diferenciada també requereix indicacions “específiques i diferenciades” perquè els viatgers triïn les destinacions segures, coneixent-ne els riscos concrets. En aquest sentit, el responsable d’Exteriors ha destacat els casos de Barcelona i Madrid, on la incidència del coronavirus les ha deixat en una fase 0 alleugerida en l’escalada, i de les illes Balears, amb una incidència molt més baixa. Precisament, el lobi d’empresaris i propietaris de segona residència a Mallorca pressiona Espanya perquè aixequi les restriccions i puguin avançar la seva estada tenint en compte que ni Alemanya ni les Balears són zones calentes de covid-19.