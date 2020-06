Alemanya confina 370.000 persones pel brot de l'escorxador a Renània

Les autoritats de l'estat federat alemany de Renània de Nord-Westfàlia han ordenat aquest dimarts el tancament parcial de la vida pública per al districte de la ciutat de Gütersloh en què s'ha registrat un rebrot de coronavirus amb 1.553 casos confirmats al voltant d'un escorxador. La mesura afecta unes 370.000 persones i estarà en vigor fins al 30 de juny.

En una roda de premsa, el cap de govern regional, Armin Laschet, ha anunciat la tornada del confinament com una manera, ha justificat, per "calmar" i "obtenir claredat" sobre la situació perquè, ha subratllat, "des del punt de vista de les xifres" en principi seria innecessària. Més enllà del focus a l'empresa càrnia Tönnies, només s'han detectat 24 casos més al districte afectat.

La mesura implica el tancament de totes les escoles i llars d'infants del districte, així com la quarantena obligatòria per als 6.000 treballadors de l'escorxador i els seus contactes. L'Institut Robert Koch, l'agència governamental alemanya encarregada de fer el seguiment de malalties infeccioses, ha desplegat el seu personal a l'àrea per vigilar sobre el terreny l'evolució del brot i donar recomanacions més acurades.

La idea és poder fer, durant aquesta setmana de restriccions, tots els tests massius per tal de determinar fins a quin punt es pot haver estès el coronavirus entre la població, ha precisat el dirigent. Part dels afectats són treballadors procedents de Romania i Bulgària, als quals Laschet ha garantit una "atenció acurada", atenent les dificultats que suposa per aquest col·lectiu la seva situació de quarantena, lluny de les seves famílies.

Mesura profilàctica

Laschet ha afegit que es tracta del primer districte afectat per la reintroducció de mesures restrictives des que es van començar a aixecar gradualment a tot Alemanya durant el mes de maig, fet que suposa un retorn a la situació de diverses setmanes enrere.

"Sabem que al districte el nombre de contagis no ha augmentat, però malgrat això exigim a la gent que accepti el tancament de la vida pública", ha dit, i ha assegurat que es tracta d'una "mesura temporal" i "profilàctica" que estarà vigent una setmana i podrà aixecar-se si la situació ho permet. No obstant això, ha advertit, les mesures restrictives també es poden prolongar si es considera necessari.

503 nous positus En les últimes 24 hores s'han registrat 10 morts i 503 nous casos a Alemanya, pels 537 contagis i 3 morts del dia anterior

El coronavirus ha deixat en les últimes 24 hores a Alemanya 503 nous casos i 10 morts, davant els 537 contagis i tres morts comptabilitzats el dia anterior, segons el balanç publicat aquest dimarts per l'Institut Robert Koch. D'aquesta manera, el balanç actualitzat de la pandèmia és de 190.862 positius per Covid-19 i 8.895 víctimes mortals.

Més de la meitat dels casos confirmats corresponen a tres estats: Baviera (47.894, amb 2.571 morts), Renània de Nord-Westfàlia (41.418, amb 1.665 morts) i Baden-Württemberg (35.365, amb 1.826 morts). Per la seva banda, la capital, Berlín, registra 7.916 casos i 211 morts.