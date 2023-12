Almenys 63 periodistes han mort durant la guerra entre Israel i Palestina

BarcelonaUn total de 63 periodistes han estat assassinats des del 7 d'octubre en la guerra oberta entre Israel i Palestina, segons el recompte de Reporters Sense Fronteres (RSF) a 1 de desembre de 2023. De tots ells, 56 han mort dins de la franja de Gaza, 4 més a Israel i 3 al sud del Líban. Unes xifres que superen –en només dos mesos– el total de periodistes morts aquest 2023 a tot el món, que són 45, la xifra més baixa des del 2022.

"Aquest 2023 ha estat un any catastròfic per la matança de periodistes a Gaza, que difícilment podrem oblidar", ha remarcat Alfonso Bauluz, president de RSF a Espanya. "La cruel violència contra els nostres col·legues gazatians demostra, una vegada més, la seva importància davant de la propaganda i la desinformació. Demanem que, el 2024, puguin sortir de la Franja, si així ho desitgen, i que hi puguin accedir els periodistes internacionals, per evitar que Gaza es converteixi definitivament en un forat negre informatiu", afegia.

RSF puntualitza, no obstant això, que de tots els periodistes morts en el conflicte israeliano-palestí, només en 13 casos s'ha pogut verificar que la mort té una relació directa amb l'exercici de la seva professió, és a dir, que van morir mentre realitzaven una cobertura o per causa de la seva condició de periodista. Així, la xifra total de 45 periodistes morts al món inclou aquests 13 periodistes morts a Gaza, a més dels tres morts al Líban i un a Israel, però deixa fora la resta de professionals que han mort també en el conflicte palestino-israelià. Amb aquests 17 periodistes palestins morts en l'exercici de la seva professió, es trenca la tendència dels últims anys, en què la majoria de professionals morts eren en zones on no hi havia guerra. Aquest 2023, el 51% de les morts de periodistes s'han produït en zones de conflicte (23), sobretot a la guerra entre Israel i Palestina (17), però també a Ucraïna, Síria, el Sudan, Mali i el Camerun.

Sobre el descens en el balanç de morts en zones de pau, RSF ho interpreta com una conseqüència de la millora en les mesures de seguretat, formació i prevenció de les redaccions periodístiques. A més, hi ha 521 periodistes empresonats (dotze menys que l'any passat); 54 ostatges i 84 desapareguts. En aquest apartat hi ha hagut un repunt important, ja que el nombre de desapareguts ha augmentat en 35 respecte a l'any anterior, i un terç del total són a Mèxic.