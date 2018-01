"Els americans també són 'dreamers'": el primer discurs de l'estat de la Unió de Trump en 5 vídeos

Trump ha dedicat bona part del seu primer discurs de l'estat de la Unió a la política contra la immigració i, en particular, a la polèmica que l'enfronta amb els demòcrates sobre la situació dels 'dreamers', els 800.000 joves que van arribar de nens als Estats Units quan els seus pares van decidir emigrar-hi. Trump vol suspendre el programa que havia implementat el seu antecessor, Barack Obama, per regularitzar-los.

"Avui estenc la mà a treballar amb els membres dels dos partits -demòcrates i republicans- per protegir els nostres ciutadans de qualsevol connotació sobre el color, la religió o les creences. El meu deure sagrat, com el de tots els càrrecs electes en aquesta cambra, és defensar els americans, protegir la seva seguretat, les seves famílies, les seves comunitats i el seu dret al Somni Americà. Perquè els americans també són 'dreamers'.

El president també ha defensat la restricció de les polítiques de reagrupament familiar, cosa que ha despertat protestes a la bancada demòcrata:

"Sota l'actual sistema fallit, un sol immigrant pot portar un nombre virtualment il·limitat de familiars llunyans. Amb el nostre pla, ens centrem en la família més propera i limitem els ajuts a dones i fills petits. Aquesta reforma vital és necessària, no només per a l'economia, sinó també per a la seguretat i el futur".

La política de Trump contra les mesures de regulació dels combustibles fòssils per frenar el canvi climàtic també ha sigut present al discurs. El president ho ha aprofitat per dir que així defensa els llocs de treball a la indústria automobilística:

"En l'esforç que fem per fer Washington responsable, hem eliminat més regulacions en el nostre primer any que qualsevol administració en tota la història. Hem acabat la guerra contra el sector de l'energia americà i hem acabat la guerra contra el carbó net. Ara som exportadors d'energia al món. A Detroit hem frenat els decrets que delmaven els treballadors de l'automòbil, per tal que la ciutat del motor torni a arrencar".

Un altre moment estel·lar del discurs ha sigut quan Trump ha saludat els pares d'Otto Warmbier, l'estudiant nord-americà de 22 anys que va ser empresonat a Corea del Nord per haver robat un cartell i que va morir als Estats Units uns dies després de ser retornat en coma pel règim de Pyongyang.

"Els pares de l'Otto, Fred i Cindy Warmbier, són aquí amb nosaltres, juntament amb els seus germans, Austin i Greta. Sou un poderós testimoni de l'amenaça que pesa sobre el nostre món i la vostra força ens inspira. Avui ens comprometem a honorar la memòria de l'Otto amb la determinació americana". Entre els assistents també hi havia el dissident nord-coreà Ji Seong-ho.

En un altre elogi del patriotisme, Trump ha convidat al Congrés Preston Sharp, un nen de 12 anys que va impulsar un moviment per posar banderes a les tombes dels veterans de guerra.

"Els joves patriotes com el Preston ens ensenyen el nostre deure cívic com a americans. La seva veneració pels que han servit el nostre país ens recorda per què saludem la bandera, per què ens posem la mà al cor en el jurament de lleialtat i per què ens posem dempeus orgullosos amb l'himne nacional".