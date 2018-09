L’apunyalament catapulta el candidat ultra Jair Bolsonaro

El candidat de l’extrema dreta a la presidència del Brasil, Jair Bolsonaro, del Partit Social Liberal (PSL), millorarà les intencions de vot, que ja actualment encapçala, i rebaixarà en algun punt l’alt índex de rebuig -que era d’un 44%- que la seva polèmica figura desperta. Aquesta és la resposta a curt termini que els analistes polítics brasilers esperen després de l’apunyalament que va patir el capità a la reserva, divendres a la tarda, a Juiz de Fora, al sud-est del país, quan participava en un míting multitudinari.

Tot i que no hi ha un precedent com aquest després de la redemocratització del Brasil, l’electorat acostuma a donar suport a qui protagonitza episodis que generen una forta commoció. Per exemple, ara fa quatre anys, la mort en accident aeri del candidat Eduardo Campos, del Partit Socialista Brasiler (PSB), va provocar l’ascensió de la seva substituta, Marina Silva, que va encapçalar durant setmanes la cursa electoral, malgrat que, al final, no va arribar ni a la segona volta. “El missatge per a aquests delinqüents que han intentat arruïnar la vida d’un pare de família és que acaben d’escollir el nou president, perquè ara ja és segur que guanyarà a la primera volta”, assegurava Flavio Bolsonaro, fill del candidat i diputat a Rio de Janeiro, la nit de divendres a dissabte, després que el seu pare fos operat durant dues hores de tres perforacions a l’intestí prim i gros.

Actiu a les xarxes socials

Instrumentalitzar l’agressió, que va tenir lloc en públic, s’ha convertit en una obsessió de l’equip de campanya de Bolsonaro, l’únic candidat que fonamenta la seva estratègia en l’ús de les xarxes socials. Des que Bolsonaro va entrar a l’hospital a Juiz de Fora, els seus assessors van començar a publicar material fotogràfic, vídeos i informacions al minut de qualsevol novetat.

Ja de matinada, quan el pacient era a l’UVI, es va divulgar un vídeo amb l’oració del senador i pastor evangèlic Magno Malta, en què Bolsonaro explicava la sensació que havia tingut en el moment de l’agressió, agraïa el treball de l’equip mèdic, assegurava: “Jo mai no he fet cap mal a ningú” i reforçava el missatge que “Déu i la família, per aquest ordre, són el més important”.

El to de Bolsonaro, parlant amb dificultats, no tenia res a veure amb l’última polèmica que va protagonitzar. Cinc dies abans de l’agressió, en un míting a Rio Branco, la capital de l’estat amazònic de l’Acre, va agafar el trípode d’una càmera com si fos una arma i va dir: “Metrallarem els petralhas [com es coneix despectivament els simpatitzants del PT, el Partit dels Treballadors]”.

De fet, l’expresidenta Dilma Rousseff, i ara candidata al Senat per Minas Gerais, va ser l’únic polític rellevant que no s’ha limitat a condemnar l’agressió sinó que ha recordat que “quan plantes odis, es recullen tempestes”. Col·laboradors estrets de Bolsonaro, però, no han abandonat el discurs bel·ligerant. “Ara, això és la guerra”, ha assegurat Gustavo Bebianno, president del PSL. Mentrestant, el candidat a vicepresident, el general a la reserva Hamilton Mourao, va acusar el PT d’estar darrere l’atac, tot i que l’agressor, Adélio Bispo de Oliveira, havia militat en una altra formació d’esquerres, el PSOL. El detingut va explicar a la Policia Militar que havia realitzat l’atac per motius personals i seguint “la voluntat de Déu”.

La polarització extrema que viu el país des de les últimes presidencials, i que va tenir el punt àlgid en l’ impeachment a Rousseff el 2016, s’ha traslladat a una campanya electoral amb molts retrets i un to molt dur, amb Lula da Silva empresonat, i uns resultats incerts per la dispersió del vot, amb cinc candidats amb possibilitats d’arribar a la segona volta.

Els analistes consideren que la primera conseqüència sobre la campanya electoral, ara que comença la propaganda obligatòria a la televisió, serà abaixar el volum de l’estridència. El més perjudicat pot ser el fins ara governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, del Partit de la Socialdemocràcia Brasilera (PSDB), que havia plantejat un atac frontal contra Bolsonaro, per aconseguir els votants conservadors menys radicals.

Almenys una setmana ingressat

Bolsonaro, que ahir al matí va ser traslladat a un hospital de São Paulo, haurà d’estar ingressat com a mínim una setmana, però es desconeix quan i com podrà tornar a l’activitat. El pronòstic mèdic al tancament d’aquesta edició era el d’estable dins de la gravetat. Està prevista una nova intervenció.

A la tarda, en un altre missatge a través del seu compte de Twitter, el polític assegurava que es trobava bé. Un cop més, marcava els tempos de l’actualitat i mantenia el monopoli de l’atenció. Amb l’opinió pública commoguda, la victimització de la seva figura no és una estratègia descartable. I és que el PSL ha reforçat el missatge que la seguretat era una de les grans obsessions del candidat. Per això, comptava amb la protecció d’agents de la Policia Federal i voluntaris del temut Bope, la tropa d’elit de la policia de Rio de Janeiro. Bolsonaro només viatjava en vols comercials perquè temia patir algun tipus d’emboscada si, per contra, ho feia en jet privat.