"Si el personal no els hagués agafat, haurien cremat els vots": l'assalt al Capitoli des de dins

Una sessió simbòlica del Congrés per declarar formalment la victòria del president electe Joe Biden es va convertir en un instant en una escena de violència i caos dimecres quan una gernació pro Trump va assaltar el Capitoli i va obligar a aturar el recompte de vots electorals. Periodistes del New York Times van ser testimonis dels fets. Així és com es va generar el caos.

Poc després que el senador Mitch McConnell, de Kentucky, líder dels republicans, advertís als seus companys de files que el seu intent d’anul·lar el resultat electoral enviaria la seva democràcia a una "espiral de mort", la por va augmentar a la cambra del Senat.

Un nombrós grup de manifestants pro Trump va saltar les barreres policials i va irrompre a l’edifici. La policia va fer sortir el vicepresident Mike Pence de l’estrada i el va acompanyar fora de la cambra, ja que els crits de la multitud es podien sentir a l’altra banda de la porta.

Per sobre de la planta del Senat, dins la sala de premsa, els periodistes estiraven el coll per veure què passava a l’interior, mentre els uixers cridaven "A dins o a fora!" i intentaven assegurar les portes contra els intrusos. El senador Todd Young, republicà d'Indiana, va cridar que es tanquessin les portes.

Al mirar el telèfon, la senadora Amy Klobuchar, demòcrata de Minnesota, va alertar els altres senadors de l’escalada del perill i va dir que hi havia hagut “trets” . El pànic es notava en la veu tant dels legisladors com dels periodistes. Va quedar clar que la cambra del Senat no estava segura i els agents de seguretat van ordenar evacuar-la.

Quan els legisladors i el personal sortien corrents, els ajudants van agafar les caixes que contenien els certificats del Col·legi Electoral, per assegurar-se que els vàndals no podien robar literalment els resultats de les eleccions."Si el nostre personal no els hagués agafat, haurien cremat els vots", va dir el senador Jeff Merkley, demòcrata d'Oregon.

A través dels túnels del Capitoli, els senadors van caminar de pressa escortats per la policia armada. Un membre de l’equip de seguretat de McConnell va agafar el braç del senador, que va quedar coix de nen per la poliomelitis, el va estirar i el va estabilitzar mentre s’allunyaven del perill. Poc després els partidaris del president eren a la cambra del Senat, rondant entre els escriptoris de caoba i fins i tot asseguts a la tarima de marbre on Pence havia estat poc abans.

A l'altra banda del Capitoli, un agent de policia va entrar a la Cambra de Representants per advertir els legisladors que estiguessin preparats per sortir ràpidament. "Són a la rotonda". "Truqueu a Trump", va respondre el representant Steve Cohen, demòcrata de Tennessee, a crits. "Truca al teu amic". El veterà Ruben Gallego, demòcrata d'Arizona, va saltar als reposabraços de les cadires i va començar a dirigir els representants advertint-los que es desplacessin amb calma i rapidesa.

La policia policia del Capitoli va repartir màscares antigàs als periodistes a la sala de premsa, mentre els legisladors treien les seves pròpies màscares amb caixa de plata de sota els escons. Hi va haver advertiments que s'havien llançat gasos lacrimògens a la rotonda del Capitoli, de manera que es van preparar per emportar-se les màscares.

La cambra es va omplir de crits frenètics, màscares i llums vermells intermitents mentre els legisladors intentaven descobrir com es desplegaven les bosses de plàstic que se suposava que els havien de passar pel cap. Policies i treballadors de la cambra els van fer sortir saltant seients i baranes per arribar a les portes.

Els agents van tapar la porta principal de la cambra amb un gran cofre de fusta i van apuntar les armes cap a l’exterior. Els vidres es van trencar mentre legisladors, ajudants i periodistes s’amuntegaven al pis superior de la cambra. Una explosió va interrompre momentàniament l’evacuació i tothom va mirar de cobrir-se darrere de les cadires i els equips de televisió. A fora, la multitud havia pres el control de tot el Capitoli, inclòs el despatx de la presidenta Nancy Pelosi.

"Estàs bé? Estàs bé?" era la frase més repetida mentre els membres del Congrés, ajudants i periodistes sortien corrents per les escales i els passadissos. Els telèfons bullien de missatges de text i trucades de familiars amoïnats.

Els senadors es van reunir en un lloc segur en un altre edifici del complex del Capitoli i es va demanar als periodistes que es quedessin fora. Unitats tàctiques de camuflatge de l’FBI armades i amb escuts vigilaven el lloc mentre els senadors discutien en veu baixa sobre com procedir amb el recompte electoral.

"Aquestes bèsties no ens faran fora", va dir el senador Joe Manchin III, demòcrata de Virgínia Occidental. "Acabarem aquesta nit. Tothom es compromet a mantenir el que calgui per fer la nostra feina". Quan es va fer de nit, per l’altaveu del Capitoli que s’informava als legisladors que la ciutat estava ara sota toc de queda. Encara es podien sentir sirenes remotes a tota la capital.