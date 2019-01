Un home atropella vuit persones a Tòquio per protestar contra la pena de mort

Un jove conductor va deixar almenys vuit ferits avui a Tòquio en un atac deliberat per protestar contra la pena de mort, segons va informar la cadena pública de televisió NHK. L'individu va ser identificat com Kazuhiro Kusakabe, de 21 anys, qui conduïa un automòbil llogat a la ciutat d'Osaka i amb el qual va entrar en un carrer del sector de Shibuya, a Tòquio, tancat al trànsit per les celebracions d'any nou.

Segons NHK, una de les víctimes, un universitari de 19 anys, està en situació crítica. Entre els lesionats hi ha adolescents. Shibuya és un sector de Tòquio on acostumen a acudir molts japonesos per a les celebracions d'any nou. Els fets es van produir deu minuts després de l'última mitjanit.

El 2018 va quinze persones van ser executades al Japó. Tretze d'elles, integrants de la secta Veritat Suprema, havien rebut la pena capital per la seva responsabilitat en l'atac amb gas sarín en el metre de Tòquio de 1995. Segons l'agència local Kyodo, a més dels vuit atropellats, una persona més va resultar amb ferides lleus en ser copejat pel conductor del vehicle quan sortia de l'automòbil.