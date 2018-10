Una baralla en un bar qüestiona la versió de Kavanaugh

Una baralla el 1985 en un bar ha generat encara més dubtes sobre la credibilitat del candidat de Donald Trump al Tribunal Suprem dels EUA, Brett Kavanaugh. El jutge, acusat d’abusos sexuals per tres dones, va participar en l’altercat quan era estudiant universitari. Kavanaugh no va ser detingut, però va ser interrogat per la policia. Un jove de 20 anys el va acusar d’haver començat la baralla quan li va tirar un glaçó “per algun motiu desconegut”, segons un informe policial dels fets obtingut pel diari The New York Times.

La revelació de l’incident arriba uns dies després que Kavanaugh assegurés als senadors, sota jurament, que quan era jove no bevia gaire. De fet, els demòcrates ja han començat a qüestionar la seva credibilitat perquè consideren que no va ser honest sobre la seva relació amb l’alcohol durant els seus anys de joventut. Però també perquè no ho ha sigut sobre alguns dels missatges que va escriure en el llibre escolar del seu any de graduació ni sobre la seva feina durant el cas de Monica Lewinsky contra Bill Clinton.

“Els problemes de credibilitat i de caràcter no són una cosa de fa 30 anys. Són sobre el jutge Kavanaugh d’avui”, va afirmar ahir el líder dels demòcrates al Senat, Chuck Schumer. El seu partit considera que el jutge es va mostrar agressiu i amb ressentiments partidistes durant el seu testimoni, dijous passat, el mateix dia que també va testificar la seva primera denunciant per abús sexual, la professora de psicologia Christine Blasey Ford.

L’FBI amplia la investigació

L’FBI pot ampliar el marc de la seva investigació, tot i que ha d’entregar igualment les seves conclusions a la Casa Blanca i al Senat aquest divendres. Inicialment, Trump i els líders republicans havien demanat als agents federals que només parlessin amb quatre testimonis: Mark Judge -l’amic de Kavanaugh que segons Ford va estar present durant el presumpte atac sexual-, Leland Keyser -amiga de Ford que va assistir a la festa on es van produir els fets-, P.J. Smyth -un altre convidat- i Deborah Ramírez -la segona dona que acusa Kavanaugh de conducta sexual inapropiada.

Davant l’allau de crítiques per haver intentat restringir la investigació, Trump va autoritzar dilluns l’FBI a ampliar la investigació perquè pugui entrevistar qualsevol persona que consideri necessari. Així, els agents podrien parlar amb el jutge Kavanaugh o amb Julie Swetnick, la tercera dona que ha acusat el candidat a l’alt tribunal del país.

Ahir el líder nord-americà va tornar a lamentar la situació de Kavanaugh i va dir que els temps actuals “són aterridors”. “És una situació aterridora quan ets culpable fins que es demostri la teva innocència -va insistir-. És un moment aterridor per als homes joves dels EUA, pots ser culpable d’alguna cosa de la qual podries no ser culpable. Són temps molt difícils”. Quan els periodistes li van preguntar si tenia algun missatge per a les dones del país, va dir: “Les dones estan molt bé”.

Per la seva banda, els líders republicans al Senat van deixar clar que tiraran endavant la confirmació a finals d’aquesta setmana, ja que creuen que Kavanaugh és innocent. I, per tant, pressionaran els senadors del seu partit que han qüestionat l’aptitud del jutge: el senador d’Arizona Jeff Flake, la senadora de Maine Susan Collins i la senadora d’Alaska Lisa Murkowski. Els analistes creuen que l’aprovació de Kavanaugh pot ajudar els republicans a mantenir la majoria al Senat en les legislatives de novembre.

Un 70% del món desconfia de Trump

Els presidents de la Xina i Rússia, Xi Jinping i Vladímir Putin, inspiren més confiança al món que Donald Trump. Un sondeig global de Pew Research revela que un 70% dels ciutadans de 25 països desconfien del president nord-americà. La seva popularitat està per terra entre els ciutadans de països aliats com França, Mèxic o el Canadà. Només un 9% dels francesos, un 8% dels mexicans i un 25% dels canadencs confien en Trump. Una de les excepcions és Israel. Malgrat la seva mala imatge, la majoria prefereixen que els EUA segueixin sent el líder del món en lloc de la Xina.