Els barons del Likud es rebel·len contra el govern de Netanyahu

Els notables del Likud van obligar ahir Benjamin Netanyahu a ajornar tres dies la investidura del govern, programada inicialment per a dijous a la nit o divendres a la matinada. Els barons crítics consideren que el primer ministre no ha tingut en compte les seves aspiracions. La sessió d’investidura s’ha ajornat fins diumenge perquè Netanyahu tingui temps de fer callar les protestes i potser retocar una mica els nomenaments.

Prèviament, Netanyahu havia anunciat que dijous a les 6 de la tarda anunciaria els nous ministres corresponents al seu partit, però una mica abans que arribés aquesta hora va comunicar, d’acord amb el líder de Blau i Blanc, Benny Gantz, que la investidura quedava ajornada. Netanyahu encara disposa d’una setmana perquè la Knesset li aprovi el govern. En cas contrari, Israel anirà a unes quartes eleccions consecutives.

La rebel·lió la van protagonitzar d’una banda nombrosos notables que havien estat esperant una trucada de Netanyahu que mai va arribar, però també altres que van ser designats ministres però que van quedar insatisfets amb les carteres que els hi havia assignat. La frustració d’uns i altres va obligar el primer ministre en funcions a allargar les consultes. En realitat el problema va sorgir quan Netanyahu va negociar una distribució paritària dels ministres amb Gantz, malgrat que Blau i Blanc té molts menys escons a la Knesset. Una part de les carteres han d’anar als socis del bloc que ha governat fins ara amb el Likud, cosa que significa que el nombre de carteres disponibles per al Likud és limitat. No sembla un problema irresoluble perquè ningú discuteix l’autoritat de Netanyahu. Es tracta més bé d’una qüestió d’egos i d’ambicions personals dels notables que no tindrà repercussions per a la governabilitat del país.

Netanyahu va aconseguir desarticular l’oposició amb un acord amb Gantz, un polític que ha demostrat en els últims dies que s’ha agenollat tant com Netanyahu li ha demanat. Els caricaturistes dels diaris hebreus han deixat constància diària de l’absència de caràcter d’aquest exgeneral que va ser cap de l’exèrcit i cap de l’oposició sense arribar a exercir el càrrec de manera clara.

Gantz serà el primer ministre suplent en el nou gabinet, un càrrec què s’ha creat específicament per a ell dins d’un acord que preveu que Gantz sigui ministre de Defensa i d’aquí divuit mesos esdevingui primer ministre en substitució de Netanyahu. Alguns analistes creuen que Netanyahu canviarà d’opinió en algun moment de la legislatura i convocarà eleccions abans que Gantz l’arribi a suplir al capdavant del govern.

La qüestió més preocupant per a Netanyahu és el judici que començarà el 24 de maig al tribunal de districte de Jerusalem, que l’obligarà a defensar-se d’acusacions de corrupció. El tribunal ha decidit que el judici no es retransmetrà en directe per televisió, malgrat que l’advocat de l’estat s’havia mostrat disposat a donar la seva autorització. Sembla que els advocats del primer ministre han rebutjat aquesta possibilitat.

L’entorn de Netanyahu ha posat en marxa una campanya barroera a les xarxes contra l’advocat de l’estat, Avichai Mandelblit, que inclou els recursos habituals d’acusar Mandelblit, un jueu ortodox, de ser un nazi, i amenaces de mort contra ell i la seva família. Dimecres Mandelblit va presentar una denúncia a la policia i s’ha obert una investigació.

Una altra qüestió que marcarà la legislatura serà l’annexió del 30% del territori de la Cisjordània ocupada en la guerra del 1967, que compta amb el suport de la Casa Blanca i en realitat es tracta d’una tecnicitat, perquè de fet Israel ja s’ha annexionat Cisjordània de facto durant més de mig segle. El pas podria no concretar-se a l’espera de les eleccions als EUA del novembre.