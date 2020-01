El bloqueig dels ports petroliers amenaça la cimera sobre Líbia a Berlín

Mentre les potències regionals i mundials es preparen per anunciar un alto el foc a Líbia en la cimera convocada aquest diumenge per la cancellera Angela Merkel a Berlín, el mariscal Khalifa Haftar, que lidera l'ofensiva contra el govern de Trípoli, ha fet un cop de força. Els seus partidaris han bloquejat els principals ports d'exportació de petroli.

Els responsables de l'empresa estatal petroliera han alertat que el bloqueig pot portar a la paralització de la producció en cinc dies. La mesura amenaça els esforços mediadors d'Alemanya per convèncer Haftar –que controla l'est del país i té el suport de França, Egipte, els Emirats Àrabs, l'Aràbia Saudita i Rússia– que freni la seva ofensiva sobre Trípoli, on opera el govern de Fayez al-Sarraj, reconegut per l'ONU i avalat per Turquia, Qatar i Itàlia, però que només controla la capital. Haftar va engegar a l'abril una ofensiva per conquerir Trípoli que ha deixat uns tres-cents civils i dos mil combatents morts i ha causat el desplaçament de 300.000 persones.

Rússia i Turquia han capitalitzat en els últims mesos la falta d'iniciativa europea (la divisió entre França i Itàlia ha paralitzat la UE) per adoptar posicions: Rússia ha enviat mercenaris de l'empresa Wagner a les files de Haftar, mentre que Turquia, a més d'armament i assessors, ha facilitat l'enviament a Trípoli d'uns dos mil combatents sirians. Putin i Erdogan van intentar s ense èxit aconseguir un alto el foc la setmana passada a Moscou, ignorant els actors europeus. La cimera de Berlín, que estava prevista des de feia mesos i s'ha anat posposant, pren ara una nova dimensió, en què la diplomàcia europea intenta recuperar el terreny perdut.

L'enviat especial de l'ONU per a Líbia, el libanès Ghassan Salamé, ha denunciat el bloqueig dels ports, una tàctica que s'ha fet servir en més d'una ocasió en la guerra civil que viu el país des de la revolta contra Moammar al-Gaddafi que va derrocar-lo, i la posterior intervenció de l'OTAN. "El bloqueig tindrà conseqüències devastadores, en primer lloc per a la gent de Líbia, que depenen de l'exportació del petroli, i tindrà efectes terribles sobre la situació econòmica i financera del país, que ja estan molt deteriorades", diu Salamé. I és que gairebé l'única cosa que no s'ha trencat a Líbia és l'empresa estatal de petroli.

A més de Haftar i Sarraj (que a l'últim moment havia amenaçat de no participar-hi per l'exclusió de dos dels seus aliats, Tunísia i Qatar), participaran a la cimera de Berlín el president rus, Vladímir Putin, el francès Emmanuel Macron, el turc Recep Tayyip Erdogan, l'algerià Abdelmadjid Tebboune, el primer ministre britànic, Boris Johnson, i el secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, entre d'altres.

Un esborrany de l'acord que s'ha filtrat parla de desarmament de les milícies, compromisos per part dels actors estrangers de reduir el flux d'armes al país i el restabliment del diàleg polític.