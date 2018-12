Un caçador furtiu condemnat a veure 'Bambi' un cop al mes

'Bambi', la pel·lícula de Disney, és part de la condemna que haurà de complir David Berry, un caçador furtiu nord-americà sentenciat a un any de presó per haver matat centenars de cérvols il·legalment. El pres haurà de veure almenys un cop al mes la pel·lícula infantil que relata la vida d'un cérvol petit que queda orfe arran del tret d'un caçador que acaba amb la vida de la seva mare, segons ha decretat un jutge de Missouri. Els agents que conserven els boscos d'aquest estat nord-americà, on actuaven els caçadors, defineixen aquest cas com "un dels més importants", segons ha publicat el diari local 'Springfield News-Leader'.

I és que la investigació implica la nissaga dels Berry. El pare del condemnat, dos germans i un amic més han sigut acusats de caça il·legal durant tres anys seguits. De fet, el seu pare i el seu germà van ser detinguts a l'agost per estar involucrats en casos als estats de Kansas, Nebraska i el Canadà. En total els homes han hagut de pagar una multa de fins a 51.000 dòlars. El Departament de Conservació ha assegurat que la investigació va durar nou mesos i ha tingut el suport de l'estat federal, el Canadà i agents de conservació dels boscos.

"Els animals eren els seus trofeus de caça. Només en volien els caps, perquè la resta ho deixaven estar", ha explicat el fiscal del comtat de Lawrence, Don Trotter.

El jutge del comtat de Barton també ha afegit 120 dies de presó a David Berry per haver violat la seva llibertat condicional per possessió d'armes de foc. Tant David Berry com el seu pare no podran utilitzar mai més armes de foc, perquè la Comissió de Conservació de Missouri els ha revocat la llicència.